人民网北京9月23日电 （记者赵竹青）记者从中国科协获悉，9月20日，“百年学会话前沿”科普报告活动在国家科技传播中心举行。作为2024年全国科普日的特色重点活动，活动以“穿越科学百年，预见未来新篇”为主题，邀请中国化工学会副理事长、中国工程院院士任其龙，中国药学会名誉理事长、中国科学院院士陈凯先和中国农业科学院作物科学研究所研究员、作物基因编辑中心主任、博士生导师谢传晓进行了一场“跨越时空”的对话。

活动首先通过一张张学会的老照片，展现了百年间学会的发展与国家民族的命运紧密联系在一起，推动各领域科技创新作出的突出贡献。接着，三位院士专家围绕合成生物、人工智能、大模型等前沿科技领域，结合药学、化工、农学等共通之处，对新技术和热点话题进行深入解读，并分享了诸多跨学科合作的案例故事。在“青年对话”环节，来自各领域的青年科技工作者们踊跃发言与嘉宾互动，或请教专业学科问题、或谈科研创想与困惑，表达了对科技创新与产业发展的深入思考。

2024年全国科普日由中国科协、中央宣传部、中央网信办、科技部等21个部门联合主办，“百年学会话前沿”科普报告活动由中国科协学会服务中心承办，中国化工学会、中国药学会、中国农学会参与支持。

(责编：赵竹青、吕骞)

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