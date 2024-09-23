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全国科普日：电力科普向未来

2024年09月23日16:32 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （记者赵竹青）记者从中国电机工程学会获悉，全国科普日期间，第七届“电力之光”中国电力科普日活动20日在上海开幕。作为学会成立90周年会庆的重要活动之一，活动以“薪火相传九十载 电力科普向未来”为主题，打造全国联动的电力行业科普盛事。

中国电机工程学会理事长、中国工程院院士、国际电工委员会（IEC）第36届主席舒印彪表示，科学普及是落实国家“创新驱动发展”战略、实现高水平科技自立自强的重要基础性工作。当前，面对建设新型电力系统、构建新型能源体系的发展机遇，学会将进一步发挥平台和纽带作用，团结带领广大电力科技工作者，为实现“双碳”目标、全面推进中国式现代化建设做出更大贡献。

作为本次电力科普日重要活动之一，学会在上海交通大学组织开展了院士专家校园行活动，特邀中国工程院院士郭剑波走进上海交通大学，为广大师生做了《对构建新型电力系统的认识和思考》报告。学会还组织了一系列参观活动，让观众更加深入地接受电力知识的滋养，感受电力科技的魅力。

据悉，本次科普日活动除上海主会场外，全国各地还组织了30余个分会场，开展了讲座、展览、研学等形式丰富的科普活动。

(责编：赵竹青、吕骞)
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