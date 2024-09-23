9月20日，“中信同业+”升级发布会及生物多样性债券指数发布在京举办。此次活动以“做强数字金融 服务实体经济”为主题，由中信金控指导，中信银行主办，中信各金融子公司联合承办。

中信集团副总经理、中信银行董事长方合英表示，此次发布是发挥中信协同优势、积极赋能广大同业的创新之举，是紧跟数字化趋势、合力升级同业合作共赢生态的共建之举。“中信同业+”平台是中信银行打造领先的数字化银行的重要一环，利用数字化手段重塑生态服务价值链条，构筑合作共赢新生态。

中信金控总经理曹国强表示，以数字化、智能化为特征的新技术变革正以前所未有的速度重塑着各行各业，金融同业在资产管理、财富管理等领域的合作日益多元和密切，亟待数字赋能、合作共赢。中信金控在集团协同引领下，聚合各金融子公司力量，发挥金控财富管理委员会机制作用，成立“中信同业+”工作室，由中信银行牵头，按照“客户一体化、产品一体化、投研一体化、品牌一体化”思路，对原中信银行“同业+”平台进行升级，实现平台从单一银行服务向“银行+证券+信托+保险+基金+资管”综合服务平台转变。

中信银行金融市场部总经理孙炜介绍，“中信同业+”平台于2016年创建，经过8年耕耘，在同业机构大力支持下，历经网络驱动、场景驱动和数字驱动的迭代升级，广泛链接客户多元金融服务需求。中信金控成立后，搭建起中信各金融子公司上下贯通、内外协作、合作共赢的联动平台，为整合创新数字化、智能化的一站式金融同业服务打开了新的空间。升级后的“中信同业+”平台，年交易规模接近2万亿，签约客户接近3000户，成为中信服务金融机构的重要数字化平台。

据介绍，中信以“中信同业+”为载体，积极做好金融“五篇大文章”，聚合金融机构共担金融强国的历史使命，培育特色服务平台。一是以科技金融赋能新质生产力发展，整合牌照资源，搭建涵盖企业全周期的便捷投融资体系，为科技型企业提供多元化金融服务。二是引金融“活水”，浇灌绿色“之花”，全面推动ESG与金融服务体系深度融合，优先推荐支持可持续发展产品。三是践行金融为民的普惠金融使命，通过F2F2C穿透服务城乡C端客群，为百余家城农商行个人客户提供优质理财服务。四是积极响应养老金融国家战略，为企业年金产品的创设、销售、投资、交易提供高效服务，促进养老体系健康发展。五是夯实数字金融发展新引擎，基于企业级分布式数据底座，云网融合、多云纳管、绿色节约的算力网络以及安全、高效的大模型算法，提升数字金融服务质效。

当前，中信集团正在大力推动数字化转型，深入推进子公司“人工智能+”建设。在中信金控指导推动下，“中信同业+”平台由银行层面升级为综合金融服务平台，聚合中信金融子公司全牌照优势，中信银行、中信证券、中信建投证券、中信信托、中信保诚人寿、中信金融资产等公司共同参与，协同整合算法、算力及数据资源，创建“精品销售商城（S）、金市交易云厅（T）、数智交互中心（R）”三大功能支柱，全面打造“STR”三支柱引领的全客户、全产品、全智能（3A）综合服务，致力于成为最受同业机构欢迎的金融服务平台。

据悉，依托全面升级后的“中信同业+”平台，中信银行将凝聚金融机构服务经济高质量发展的新势能，构建数字金融服务实体经济新范式，倾力做好金融“五篇大文章”，为加快建设金融强国作出更大贡献。

(责编：董童、李源)

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