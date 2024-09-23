人民网北京9月23日电 （记者赵竹青）9月21日，在济南举行的第一届空天信息技术大会上，全球首个百亿参数级遥感解译基础模型“空天·灵眸”3.0版正式发布。该模型由中国科学院空天信息创新研究院与鹏城实验室联合研制，可精准提取遥感图像信息，并高效解译为可用产品，提升遥感数据使用效率。

中国科学院空天信息创新研究院副院长付琨表示，随着遥感数据获取能力不断增强，我国已进入遥感大数据时代，人工智能等技术也为遥感数据服务模式的变革提供了可能。

据介绍，“空天·灵眸”3.0版采用基于热传导的工作架构，使学习、推理速度大幅提升，计算速度较传统模型提升2.4倍以上，目前已在多个领域部署试运行。

(责编：赵竹青、吕骞)

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