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文化IP焕新 释放消费“新”潮流

2024年09月23日19:10 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （焦磊）近年来，文旅产业蓬勃发展,为人们的生活带来了丰富多彩的体验,也为经济的增长注入了强大的动力。

以大运河文化为例，依托丰富的历史文化资源，各地相继开发出多种大运河文化旅游产品，在传承和保护文化遗产的同时，也不断释放出新的消费潜力。据悉，为焕新大运河IP，运河西岸·美好生活节将于10月1日在北京运河西岸启幕。活动期间，将举办电影展映、主题板块活动、音乐节、街头艺术、AR展等多场活动，为运河文化注入新的活力。

2014年6月，大运河成功入选世界文化遗产名录，至今已十年。十年来，大运河的文化价值得到了更广泛的传播和更深入的挖掘，它已成为连接过去与未来的文化桥梁。

据了解，本次活动为期七天，由北京大运河文化旅游发展有限公司主办，旨在融合地理与人文底蕴，以年轻人的万象生活为主题，打造AR数字科技、文化艺术、生活方式等当代潮流社交场所，为年轻人提供全新的文化及消费体验。

同时，作为中心化主题，“传承运河IP”将音乐、科技、艺术链接成一体，为当代年轻人提供一个充满创造力和想象力的社交精神栖息地。据介绍，活动将AR数字科技、文化艺术等消费场景搬到一个聚合的场域里，吸引众多年轻人参与，为运河西岸注入新活力，同时也打响“运河西岸”品牌IP。

业内分析认为，文化与旅游多元融合消费方式，将进一步推动文化消费升级与供给质量提升，助力文化旅游产业的发展，引领消费新趋势。

(责编：郝帅、吕骞)
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