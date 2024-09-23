人民网北京9月23日电 （记者夏晓伦）9月22日，北京机械工业自动化研究所有限公司（以下简称“北自所”）召开第一届智能制造技术与产业创新发展大会。大会聚焦智能制造技术与产业的创新发展，重点探讨前沿技术的发展方向和智能装备、战新产业的创新路径。

工业和信息化部装备工业一司司长王卫明。主办方供图

工业和信息化部装备工业一司司长王卫明在致辞中表示，近年来，在党中央、国务院的坚强领导下，智能制造理念不断深入人心，通过强化应用示范，建设制造业数字化转型样板房；强化供给支撑，锻造安全可控的系统解决方案；强化基础保障，构建融合融通的发展生态，我国智能制造发展取得长足进步。面向未来，要坚持以智能制造为主攻方向，推动供需双向发力、加强科技产业融合、强化标准体系支撑、深化国际交流合作，着力打造智能制造“升级版”，加快推动制造业数字化转型智能化升级，为推进新型工业化、建设制造强国做出新的更大贡献。

北京市西城区委副书记、区长刘东伟。主办方供图

北京市西城区委副书记、区长刘东伟在致辞中表示，北京市聚焦“2441”高精尖产业体系，以智能制造为主攻方向，以数字化赋能为重要手段，推动打造“北京智造”新名片，西城区通过实施“智造100工程”“新智造100工程”，落实“21152”实践框架体系，发掘和培育了一批专精特新“小巨人”企业。未来，西城区将继续发挥产业政策引导作用，持续优化营商和发展环境，加强与企业沟通对接，持续推进制造业数字化智能化转型，有力助推智能制造产业高质量发展。

中国机械总院党委书记、董事长王德成。主办方供图

中国机械总院党委书记、董事长王德成在致辞中指出，中国机械总院将智能制造作为转型升级的关键路径，深入实施国有企业改革深化提升行动，坚定发挥共性关键技术引领作用，奋力打造工业母机国家战略科技力量，加快发展新质生产力，推动我国制造业向智能化、高端化迈进。

北自所党委书记、董事长王振林。主办方供图

北自所党委书记、董事长王振林介绍了北自所七十年来的发展历程和成就，表示北自所秉承服务国家战略、助力行业技术进步和产业发展的情怀，成功交付了数千个智能制造系统解决方案项目。未来，将持续坚持“科技创新、人才为本、求真务实、追求卓越”的经营理念，进一步增强核心功能，提高核心竞争力，深化与行业企业、高校等各类组织的交流合作，共同推动智能制造技术创新和产业发展，书写制造强国建设新篇章。

中国工程院院士、国家制造强国建设战略咨询委员会主任周济。主办方供图

中国工程院院士、国家制造强国建设战略咨询委员会主任周济围绕人工智能赋能新型工业化，分析了智能制造的核心要义、基本范式和进化历程，提出要抓住第四次工业革命的机遇，以智能制造为主攻方向，以技术融合与系统集成式创新为智能制造的主要创新方向，加快落实推进人工智能赋能新型工业化的战略部署，推动制造业转型升级、实现高质量发展。

中国工程院院士、湖南大学教授，制造业自动化国家工程研究中心专家委员会主任委员王耀南。主办方供图

中国工程院院士、湖南大学教授，制造业自动化国家工程研究中心专家委员会主任委员王耀南聚焦智能制造机器人的技术研究与产业应用，回顾了我国智能制造机器人领域的现状，阐述了制约智能制造机器人发展所遇到的瓶颈问题，提出机器人感知测量、决策规划、运动控制、作业执行等关键技术的解决路径，展望了智能制造机器人的发展趋势。

西安交通大学党委常委、副校长，中国机械工程学会机械工业自动化分会主任委员洪军。主办方供图

西安交通大学党委常委、副校长，中国机械工程学会机械工业自动化分会主任委员洪军从工业母机机床的定义入手，梳理我国机床发展历史、产业现状、发展现状，聚焦六大高端数控机床关键技术，分析了内涵、原理工艺、市场现状、发展趋势和重要意义。

比亚迪股份有限公司首席科学家、国家卓越工程师廉玉波。主办方供图

比亚迪股份有限公司首席科学家、国家卓越工程师廉玉波分析了新能源汽车与智能制造的发展趋势，总结了比亚迪技术创新与智能制造的实践，并从智能制造体系、制造工艺及工装重构、数字化工厂底座、关键技术突破、全生命周期的降碳脱碳等方面进行了展望。

徐工集团工程机械股份有限公司副总裁蒋明忠。主办方供图

徐工集团工程机械股份有限公司副总裁蒋明忠总结了徐工集团精益智能领航工厂建设探索与实践，即“六经六纬”推进智改数转网联工程，“三域六维”规划精益智能领航工厂，“267799”打造财务价值导向精益模式，“分类分级”因地制宜做实三个自动化，“三大队伍”支撑数字化领导力执行力，“七大行动”带动集群制造提档升级。

国家智能制造专家委员会委员、中国纺织机械协会高级顾问祝宪民。主办方供图

国家智能制造专家委员会委员、中国纺织机械协会高级顾问祝宪民梳理了我国纺织智能制造发展的历程和现状，以北自所项目系统开发和研制经历入手，说明了化纤长丝丝饼全流程高效作业的智能制造新模式，介绍了化纤长丝“落丝包装仓储”数字孪生系统，指出了纺织行业智能制造发展方向。

会上，还进行了基金“揭榜挂帅”项目信息发布仪式。下午，部分参会嘉宾参加了科技创新与产业创新融合发展交流研讨会。

(责编：郝帅、吕骞)

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