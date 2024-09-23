我国制造业企业总量突破600万家
2024年09月23日20:31 | 来源：新华网
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新华社北京9月23日电（记者赵文君）据全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心统计，我国制造业企业总量突破600万家。
这是记者23日从市场监管总局获悉的。数据显示，2024年1至8月，我国制造业企业数量呈现稳健增长态势。东部地区产业集中度及产业链成熟度优势明显，制造业企业总量占比最高。中部地区承东启西、沟通南北区位优势独特，制造业企业数量增幅最大。我国制造业企业的规模和质量逐步提升，国家政策促进经济结构优化升级的效果开始显现。
据统计，截至2024年8月31日，我国制造业企业总量达到603万家，与2023年底相比增长5.53%，其中与战略性新兴产业有关的企业51.53万家，占制造业企业总量的8.55%，与2023年底相比增长6.35%。
其中，东部地区制造业企业总量387.2万家，占我国制造业企业总量的64.21%。广东、浙江、江苏、山东、河北等五省制造业企业合计339.05万家，占我国制造业企业总量的56.22%。
中部地区制造业企业总量113.39万家，占我国制造业企业总量的18.8%。2024年1至8月，中部地区新增制造业企业6.97万家，与2023年底相比增长6.55%，与其他地区相比增幅最大。
西部地区制造业企业总量75.59万家，占我国制造业企业总量的12.54%。2024年1至8月，西部地区新增制造业企业3.76万家，与2023年底相比增长5.23%。
东北地区制造业企业总量26.83万家，占我国制造业企业总量的4.45%。2024年1至8月，东北地区新增制造业企业0.99万家，与2023年底相比增长3.87%。
(责编：卫嘉、白宇)
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