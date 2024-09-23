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界面财联社10年10事：打造媒体深融发展新样本

2024年09月23日23:07 | 来源：人民网
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作为上海媒体融合发展的标杆性项目，上海报业集团旗下界面财联社用10年时间，初步完成了媒体、技术、服务“三驾马车”驱动创新发展的战略布局，成为具有全国影响力的头部财经媒体和新型金融信息服务商。

中国目前最大的财经媒体

经过十年发展，界面财联社已经形成以“界面新闻”、“财联社”为核心的内容产品，各平台矩阵账号超过230个。月均原创内容数量2.5万至3万条，也是证监会证券信息服务系统收录量最多的新媒体，在财经领域的影响力和传播力在国内同行中居于领先地位。

界面财联社积极服务国家战略，充分发挥专业领域中新闻舆论引导力。2024年2月，界面财联社打通金融监管部门与股民间的网上建言沟通机制，引发各界关注。

新型的金融信息服务商

界面财联社立足媒体，又不止是媒体，同时拥有金融信息服务和高新技术企业等资质。通过内容、数据和技术叠加赋能，实现从“流量”到“留量”的价值挖掘与提升。

界面财联社在金融信息服务领域持续发力，推出更多工具、产品。界面财联社累计服务超过150多家金融机构，对主要券商实现全覆盖。通过和金融机构的合作，精准触达2亿投资者。

技术驱动打造科技金融公司

界面财联社始终坚持内容原创与前沿科技应用双轮驱动。2019年，自主研发星矿智能金融数据平台，在自然语言处理、金融大数据、机器学习、智能标签、智能分发等前沿技术领域形成自有体系和应用场景。截至目前，累计在库超过7800万条标准数据、980多万条非标数据，1.8亿条新闻采集数据，形成了455多个数据模型表。

2024年3月，界面财联社联合中国头部通用大模型团队阶跃星辰，率先推出千亿参数多模态大模型，真正将人工智能转化为金融信息服务的新质生产力。

推进主流媒体系统性变革是媒体融合发展的目标任务。十年创新，界面财联社始终以打造与上海国际金融中心地位相匹配的金融信息服务平台为战略目标，力争成为上海建设金融资讯中心的主力军。勇气始自信念，助力上海建设国际金融中心，界面财联社应当、也必当发挥更大的价值。

(责编：方经纶、章斐然)
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