记者9月23日从第21届中国—东盟博览会新闻吹风会获悉，本届东博会主展区共有2000多家企业参展，东盟和区域外参展企业800多家，占比超41%，展期由4天延至5天。

今年是东博会“镶钻成冠”升级发展的开局之年，也是“中国—东盟人文交流年”。中国—东盟博览会秘书处副秘书长曾忠在吹风会上介绍，本届东博会致力于更好服务中国—东盟命运共同体建设和中国—东盟自贸区3.0版建设，更好促进RCEP全面实施、中国与东盟制度型开放合作，更好服务客商参展参会。通过开幕式等高层对话活动，进一步增进政治互信，推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。展会期间，将围绕金融、原产地保护、法律、自贸试验区等举办一系列活动，推动中国与东盟国家在规则、规制、管理、标准等方面的交流和对接。

曾忠介绍，本届东博会展览总面积近20万平方米，其中东盟及区域外国家展览面积在主展区占30%。首次设置桂林旅游分展区。东盟10国参展的品牌企业增多，上合组织秘书处、联合国工发组织首次参展，日本、韩国等多国企业和机构继续参展。

第21届东博会将于9月24日至28日在广西南宁举办，以“亲诚惠容同发展，镶钻成冠创未来——促进中国—东盟自由贸易区3.0版建设和区域高质量增长”为主题。主题国马来西亚将举行4场活动，作为中马建交50周年系列庆祝活动的重要组成部分。（记者朱丽莉、黄浩铭）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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