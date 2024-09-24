本报记者 刘志强

大规模设备更新和消费品以旧换新是推动高质量发展的一项重要举措。9月23日，国家发展改革委召开新闻发布会，就“两新”政策落地执行、细化措施、后续安排等情况作了介绍。

有力拉动投资增长、释放消费潜力、促进产业发展

“在各方共同努力下，‘两新’工作逐步取得明显成效，并还在不断显现。”国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示。

有力拉动了投资增长。设备更新政策持续推进，调动了经营主体更新生产、用能、电梯等各类设备的积极性。前8月，设备工器具购置投资增长16.8%，对全部投资增长的贡献率64.2%，比前7月提高3.5个百分点。

有力释放了消费潜力。各地以旧换新政策陆续落地，带动重点消费品销售明显上涨。8月全国乘用车零售量为190.5万辆，环比大幅增长10.8%；其中，新能源汽车零售量102.7万辆，环比大幅增长17%。家用电器和音像器材类零售额由降转升，8月份销售额同比增长3.4%。

有力促进了产业发展。“两新”工作持续激发需求潜力，相关政策效应正在向供给部门传导，推动设备制造、汽车、家电等行业生产较快增长。8月，船舶及相关装置、城市轨道交通设备、通信设备等制造行业增加值同比分别增长23%、17.1%、10.3%；家用洗衣机、智能电视、家用电冰箱等产品产量也都实现较快增长。

有力提升了民生福祉。聚焦建筑市政短板领域、薄弱环节，各地扎实开展住宅老旧电梯更新、环境基础设施更新。前8个月，与市政建设密切相关的电力热力燃气及水生产供应业投资增长23.5%。

有力支撑了绿色转型。在“两新”政策带动下，新能源汽车产业增势较好，8月，新能源汽车和充电桩产量同比分别增长30.5%和97%，新能源汽车渗透率达到53.9%，连续两个月突破50%。节能家电零售快速增长。回收循环利用行动、标准提升行动也取得积极进展，前8月，全国新增智能化社区废旧物资回收设施5900多个，报废汽车回收量421万辆，同比增长42.4%。

配套细则全面出台，国债资金全面下达

今年7月，国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。“这两个月以来的进展可用‘三个全面’来概括。”赵辰昕说。

配套细则全面出台。全国层面，若干措施发布后，设备更新项目申报通知、工业设备等8个领域设备更新实施细则、汽车等4个领域消费品以旧换新实施细则已全部印发实施。地方层面，31个省份以及5个计划单列市和新疆生产建设兵团，已出台加力支持“两新”的实施方案，印发了配套实施细则。运用超长期特别国债资金加力支持“两新”的政策体系已经构建完成，为今后工作打下扎实基础。

国债资金全面下达。设备更新方面，有关部门筛选出4600多个符合条件的设备更新项目，设备更新领域1500亿元国债资金已分两批安排到项目。消费品以旧换新方面，国家发展改革委会同财政部，综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素合理确定资金支持规模，消费品以旧换新领域1500亿元国债资金已于8月初开始全部下达到地方。

支持政策全面启动。目前，各部门支持“两新”的10条加力措施已经全部启动，各地也配套出台了一系列细化落实举措，各电商平台也全面参与家电以旧换新。

财政资金保障和监管是加力推进“两新”工作的关键环节。若干措施明确，有关资金按照总体9∶1的原则实行央地共担。“各省级财政部门积极安排配套资金，部分地区因地制宜加大地方资金配套负担比例、创新工作举措、优化服务流程。”财政部经济建设司副司长赵长胜说，“各地资金使用兑付进度不断提速，各品类消费品补贴资金兑付得到有效保障。”

企业在设备更新中的融资需求主要由银行贷款满足，人民银行通过再贷款政策工具给予支持。今年4月，人民银行会同国家发展改革委等部门创设了科技创新和技术改造再贷款，规模5000亿元，利率1.75%。其中，安排4000亿元额度专项支持重点领域设备更新和技术改造项目，并优先支持中小企业申报的项目。人民银行信贷市场司司长彭立峰介绍，政策实施以来，推送的设备更新项目已基本实现融资对接和尽调的全覆盖，累计签约贷款金额2300亿元，加权平均利率3.1%，比1年期LPR利率（3.35%）低25个基点，有力支持了重点领域技术改造和设备更新项目。

推动实现“双碳”目标和经济社会全面绿色转型

“从微观层面看，‘两新’政策有利于改善企业和群众的生产生活条件。从宏观层面看，有助于扩大国内需求、推动实现‘双碳’目标和经济社会全面绿色转型。”赵辰昕表示，国家发展改革委始终将“两新”工作与节能降碳、绿色转型工作紧密结合。

将节能降碳改造作为设备更新的重要支持领域。有关数据显示，我国重点领域产品设备年运行能耗量占全国能耗总量约80%，一些在用产品设备能源消耗量大。这次加力支持“两新”的政策，在工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新以及回收循环利用的基础上，又将超长期特别国债资金支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳改造，目的就是通过扩大范围推动工艺更新、数字赋能、绿色低碳等，助推产业升级发展。

将提高能效水平作为消费品以旧换新的重要鼓励方向。我国是耐用消费品保有大国，家电保有量超30亿台，汽车保有量超3亿辆。通过以旧换新提高存量产品的能效水平，有助于降低我国总体能耗水平和碳排放强度。

将先进能耗排放水平作为标准提升的重要组成部分。目前，今明两年拟制订、修订的294项国家标准已全部立项，其中70项已完成制定修订并向社会发布，涉及能耗能效、污染物排放、安全生产、电动汽车、家用电器、家居用品、民用无人机等多个领域。这些标准在推动设备更新和消费品以旧换新方面发挥了关键作用。赵辰昕表示，下一步，将不断推动“两新”政策落实落细，更加有力支撑实现“双碳”目标。

《 人民日报 》（ 2024年09月24日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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