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安徽省寿县——

人才下沉 科技下乡（产粮大县探丰年）

本报记者 李俊杰
2024年09月24日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　秋分时节，稻浪翻金。车刚停稳，余成平抬脚下车，一头扎进种粮大户李德路的稻田。

　　水稻已进入成熟期，余成平还是放心不下。他是安徽省寿县双桥镇农业农事服务中心工作人员，也是科技特派员，每周至少有一半时间在田间地头开展技术指导。

　　“这段时间仍要注意田水管理，要浅水勤灌。”余成平不时俯下身，查看稻穗灌浆情况。李德路一路紧跟，听得认真、记得详细，生怕漏掉一句话。

　　站在田埂上，望着眼前这片悉心照料了数月的稻田，余成平满怀期待，“今年亩产有望达到1300斤以上，算起来能比去年增产百来斤。”

　　“收成好，得好好感谢您！”李德路笑得开心。8月下旬，在给孕穗期的水稻打最后一遍药时，余成平指导他用上“一喷多促”的新办法，通过将叶面肥、抗逆剂、杀虫杀菌剂等混合喷施，一次作业就能发挥壮苗稳长、灌浆鼓粒、提升产量等多重功效。目前，李德路这1800亩水稻不仅没有遭受病虫害，还穗粒饱满。

　　回办公室的路上，余成平的手机响个不停——全镇种粮大户微信群里，不时弹出新消息。余成平边逐条回复边说：“农忙时，我们全天候待命，粮食安全容不得一点闪失。”

　　寿县位于安徽省中部、淮河中游南岸，是全国粮食生产先进县，有耕地面积276万亩。近年来，为确保稳产丰收，寿县选派了271名像余成平这样的科技特派员，传播新技术、普及新成果、培育新农民，实现了对全县行政村的全覆盖。

　　乡村全面振兴，农民是主体。依托科技特派员，寿县就地培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民。

　　安丰塘镇的种地能手顾广银，通过参加培训班打开了思路，先后购置了旋耕机、插秧机等农机，还创办了水稻种植专业合作社。经过几年发展，合作社现已拥有各种农机具40多台（套），同时具备标准化粮食仓储能力3000吨，日烘干能力200吨，能提供从耕种收到烘干仓储的一条龙服务。

　　“不坚持学习，咋跟上现代农业的发展趋势？”顾广银一边走在前，一边带头干。“过去3年，我们合作社示范推广了水稻、小麦等新品种47个，还有稻田草害减药防控等农业新技术9项。”

　　前不久，寿县2024年度10个高素质农民培训班相继开班，共培训高素质农民500人。2014年至今，寿县累计培育高素质农民4643人。寿县农业农村局局长黄丽娟表示：“深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，我们将紧紧围绕农业农村高质量发展人才需求，持续聚焦提升技术技能水平、提升产业发展能力、提升综合素质，大力培育粮食安全守护者、产业发展带头人，为推进乡村全面振兴提供坚实的人才保障。”

　　《 人民日报 》（ 2024年09月24日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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