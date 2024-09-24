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一场跨越时空的征途（新语）

陈世涵
2024年09月24日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　嫦娥奔月、吴刚伐桂、望月思乡……一轮明月，既承载着无数文人墨客的浪漫诗情，又激荡着历代仁人志士的探月豪情。

　　月亮很近，抬头就能望见阴晴圆缺；月球很远，需要航天人一步一个脚印地艰难跋涉。今年是我国探月工程实施20周年。飞天揽月，是一场跨越时空的征途，让中华民族世代延续的奔月梦想，正在一步步变为现实。

　　这是一场文化意义上的追寻，也是天文意义上的探索。月球是地球唯一的天然卫星，它不仅拥有丰富的稀有金属、水冰和氦等资源，还蕴藏着太阳系起源和演化的无穷奥秘，更是人类迈向深空的前哨基地和试验场。

　　38万公里，是地球到月球的平均距离。一条条壮丽而优美的奔月轨迹，书写了中国航天事业发展中的不朽篇章。遣嫦娥、送玉兔，搭鹊桥、赴广寒，古老神话与当代科技在这场远征中完美融合。从嫦娥一号到嫦娥六号，从初探月宫到月背探秘，从遥感观测到取样返回……一次次技术上的突破，彰显出我国在卫星通信、遥感成像、精确制导、空间探测等领域的创新实力。而每一项航天技术的“溢出”转化，也为生物材料、资源勘探、精密制造、自动控制等领域带来了理念更新和技术支撑，打开了发展的新空间。

　　二十载寒来暑往，见证了航天人的求索与成长。规模宏大、系统复杂、高度集成，月球探索是一项充满未知与艰险的事业。一代代航天人风雨兼程、步履不停，于爬坡过坎中闯关夺隘，于激流险滩中奋楫向前，以无与伦比的勇气与智慧，不断超越人类意志的极限，共同托举探月梦、航天梦。中国探月每一次突破、每一步跨越，都凝结了数千家单位、数万名科技工作者与解放军指战员的心血和智慧，追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢的探月精神，引领着中国探月工程稳步前行。

　　宇宙以包容成其广大，银汉以群星成其璀璨。探索宇宙是全人类的共同梦想。看当下，与相关国家开展探月合作、探测器搭载多种国际载荷、共享月球样品研究数据，广泛而深入的国际交流与合作，正成为中国探月的重要内容。望未来，我国将加快推进国际月球科研站等大科学工程，以“共商、共建、共享”为原则，不断扩大探月“朋友圈”，为人类探索宇宙贡献中国智慧、中国方案、中国力量。

　　中国探月20年，也拉近了星辰大海与普通公众生活的距离。当一粒棉花种子在月球上生根发芽，当月球车玉兔微博下满是网友的祝福，当中小学教材换上了崭新的中国月面图……越来越多的人与探月工程的某项成果、某个侧面不期而遇，一个共识在人们心中不断凝聚：我们离月球并不遥远！

　　一朝揽月，豪情满怀。未来的探月之路依然漫长，但是20年的探月经验给予我们充分的信心和底气，中国人探索宇宙的脚步一定能够行稳致远，迈向更深更远的星辰大海。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月24日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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