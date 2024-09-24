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安徽肥西发展苗木花卉产业

“颜值”变“产值” 花开富农家

本报记者 李俊杰
2024年09月24日08:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　3至4米的间距、2至3米的冠型，走进安徽卉丰农业生态科技有限公司苗木基地，一株株排列整齐、造型精美的桂花树映入眼帘。

　　“这些桂花树叫小叶金桂，是我们培育的特色乡土品种。”基地负责人韦秀法介绍，在他负责的600亩苗木基地里，1/3都是这一树种。“每年光小叶金桂的销售额就有百万元。”韦秀法说。

　　这处苗木基地位于安徽省合肥市肥西县花岗镇。地处丘陵地带，岗地多，良田少，早在上世纪三四十年代，肥西县的部分山区就已经开始有农户繁育经营树苗。

　　“小叶金桂的出现，得益于上世纪60年代苗农在繁育技术上的探索。”肥西县花木协会会长刘宏广介绍，经过多次试验，当地苗农发现小叶女贞与桂花有较高的亲和力，可在小叶女贞出苗一年后进行嫁接，小叶金桂也因此得名。“眼下，肥西县的小叶金桂因具有花香、叶小、易存活等特点，在全国都享有名气。”刘宏广说。

　　品牌如何做到叫得响、红得长？品质好是关键。近年来，肥西县不断推进桂花种植向标准化、规模化、精品化转型发展，在官亭镇、紫蓬镇、山南镇、花岗镇等地打造精品苗木基地，并形成“基地+农户”的产销一体化经营模式。

　　“在这些精品苗木基地带动下，如今我们镇有近万户农户开始种植小叶金桂等，全镇苗木种植面积扩展至5万余亩。群众又多了一条增收致富路。”花岗镇副镇长徐瑞树说。

　　数据显示，肥西县现有小叶金桂种植面积4.9万亩，约490万株，年销售量近10万株，约占全国市场份额的1/5，年销售额可达3200余万元。

　　肥西县小叶金桂的发展壮大是当地苗木花卉产业发展的一个缩影。“我们坚持把苗木花卉产业发展与生态建设相结合，走出了一条农民增收、农村增绿的可持续发展之路。”肥西县林业和园林建设服务中心负责人赵永胜表示，肥西将继续推动苗木花卉产业发展，助推花木“颜值”催生经济“产值”，让苗木产业变身“绿色银行”。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月24日 07 版）

(责编：罗知之、陈键)
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