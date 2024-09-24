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积极发展耐心资本

陈 清
2024年09月24日08:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　耐心资本是一种专注于长期投资的资本形式，对资本回报有较长期限展望且对风险有较高承受力。发展耐心资本是推动科技创新、产业升级和高质量发展的重要举措。今年4月30日召开的中共中央政治局会议强调：“要积极发展风险投资，壮大耐心资本。”党的二十届三中全会《决定》对健全因地制宜发展新质生产力体制机制作出重要部署，提出要“鼓励和规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资，更好发挥政府投资基金作用，发展耐心资本”。贯彻落实党中央决策部署，需要深刻认识耐心资本对于新质生产力发展的重要促进作用，采取有效举措积极发展耐心资本。

　　当前，世界百年未有之大变局加速演进，外部环境变化带来的不利影响增多。我国经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，新动能新优势加快培育，同时也面临国内有效需求不足、经济运行出现分化、重点领域风险隐患仍然较多、新旧动能转换存在阵痛等问题和挑战。应当看到，这些问题是发展中、转型中的问题。我们既要增强风险意识和底线思维，积极主动应对，又要保持战略定力，坚定发展信心，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，因地制宜发展新质生产力，着力推动高质量发展，不断增强新动能新优势。

　　新质生产力主要由技术革命性突破催生而成，要求加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新，加快实现高水平科技自立自强。科技创新和技术突破具有产出不确定、研发投入规模大、回报周期长的特征，并非一日之功，特别是原创性、颠覆性科技创新活动往往不会产生立竿见影的投资回报。作为科技创新主体，企业在推动新质生产力发展中发挥着重要作用。然而，与传统企业相比，科技型企业具有强专业、轻资产、高成长、高不确定性等特征，尤其是初创科技型企业尚处于前期技术攻关和产品研发阶段，投入和收益在时间上不同步，与传统融资模式的要求并不完全适应。因此，培育和发展新质生产力离不开长期、稳定的资金支持，需要引入更多金融资源，引导长期资金不断加大供给。

　　耐心资本不以追求短期收益为首要目标，更重视长期回报的项目或投资活动，通常较少受到市场短期波动干扰。它通常关注国家战略需求和经济社会长远发展，并综合考虑企业技术创新能力、领先优势、商业模式等非财务指标和企业发展潜力，能够为投资项目、资本市场提供长期稳定的资金支持，为科技创新和产业创新提供有力保障，是发展新质生产力的重要推动力。发展耐心资本，引导各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动和集聚，可在以下几方面着力。

　　加强鼓励引导，为发展耐心资本明确正确方向。产业是生产力的重要载体。发展新质生产力，需要大力发展实体经济，及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系。发展耐心资本，必须坚持金融服务实体经济的根本宗旨。要引导保险资金等长期资金投资创业投资，扩大金融资产投资公司直接股权投资试点范围，动员有条件的社会资本做耐心资本。聚焦新领域新赛道，对投资原创性引领性科技创新的创业投资机构，加大政策支持力度，引导创业投资充分发挥投早、投小、投硬科技的作用。

　　优化市场环境，为发展耐心资本提供稳定预期。营造良好市场环境，为发展耐心资本提供稳定预期，才能引导更多长期资金进入资本市场。要加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，强化重大证券违法犯罪案件惩治和重点领域执法，依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易、利用未公开信息交易以及编造、传播虚假信息等重大违法案件。构建同科技创新相适应的科技金融体制，加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持，建立创业投资与创新创业项目对接机制。健全重大技术攻关风险分散机制，建立科技保险政策体系。健全社会信用体系和监管制度，为耐心资本提供可靠的决策依据。

　　促进资本市场规范发展，为发展耐心资本夯实基础。发展耐心资本是一项系统工程，落实资本市场改革重点举措，健全资本市场功能，才能进一步激发创业投资市场活力，促进科技、产业、金融良性循环。要大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环。推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本，完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施。支持资产管理机构加大对创业投资的投入，扩大金融资产投资公司直接股权投资试点范围，丰富创业投资基金产品类型。建立增强资本市场内在稳定性长效机制，健全投资和融资相协调的资本市场功能，防风险、强监管，促进资本市场健康稳定发展。

　　（作者为福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

　　《 人民日报 》（ 2024年09月24日 09 版）

(责编：罗知之、陈键)
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