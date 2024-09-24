本报北京9月23日电 （记者王浩）为恢复黄河上中游重点水库库容，保证水库功能正常发挥，水利部近日指导黄河水利委员会利用宁夏、内蒙古河段停止灌溉时机，开展联合排沙调度，沙坡头、青铜峡、海勃湾、万家寨和龙口等5库合计排沙1.44亿吨，其中库区冲刷泥沙合计6790万吨，水库排沙减淤效果显著。

9月5日20时起，黄河水利委员会联合调度黄河上游龙羊峡、刘家峡水库，塑造1800立方米每秒流量（兰州水文站）过程约8天，同时联动调度黄河上中游干流的沙坡头、青铜峡、海勃湾、万家寨、龙口等重点水库排沙运用。9月21日8时，万家寨水库回蓄至954米，转入发电运用，标志着此次联合排沙调度运用正式结束，历时约16天。

为做好此次联合排沙调度工作，黄河水利委员会按照安全可控、统筹兼顾的原则，组织编制了《2024年黄河上中游重点水库联合排沙调度方案》，滚动监测预报上游雨水情，科学调度龙羊峡、刘家峡水库及上游干支流重要梯级水电站，密切跟踪重点水库排沙情况，派出工作组前往甘肃、内蒙古重点河段现场查勘水库调度和河道大流量过程演进等，督促指导地方做好水库调度、河道巡查防守等工作，有力保障了排沙安全有序进行。

《 人民日报 》（ 2024年09月24日 14 版）

(责编：罗知之、陈键)

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