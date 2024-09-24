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安徽高速服务区加快推进转型升级

打造“皖美驿站” 让高速出行更美好

2024年09月24日08:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司（简称“驿达公司”）是安徽省交通控股集团有限公司的全资子公司，也是安徽省最大的高速公路服务区专业运营平台，经营管理118对服务区。从保障传统服务功能到加快推进转型升级，驿达公司积极践行“为美好安徽铺路  让幸福生活提速”的使命，努力将服务区建设成为美好出行的服务平台、商业创新的价值平台、安徽高速的亮丽窗口，实现经济效益稳定增长、社会满意度指标显著提升。

　　

　　擦亮窗口形象，升级贴心服务

　　聚焦高速服务区“皖美驿站”品牌建设，驿达公司对服务区功能进行整体升级，通过对基础服务、外观形象、运营管理模式进行提升与改造，让服务区从“歇脚地”变成休闲“打卡地”。

　　打造“一区一特色”，根据地方文化特色整体改造10余对服务区，持续把黄梅戏、豆腐文化等徽风皖韵引入服务区，让服务区成为安徽高速上的亮丽风景线。依托地方旅游资源，推动呈坎服务区打造安徽省内首个交旅融合开放式服务区。在70余对服务区开展常态化环境卫生整治，推广机械化保洁，在卫生间等重点区域设立“党员责任区”，持续推进服务区污水接入城镇管网，接入率已达80%。打造一批母婴室、第三卫生间、“司机之家”和“卡友之家”等便民设施，提供便利服务。2023年以来，针对大货车司机淋浴难题，驿达公司投入重点力量推进免费淋浴点建设，已建成59对服务区淋浴点，配置214个“暖心驿站”淋浴间，惠及司乘旅客近80万人次。

　　服务司乘旅客，赋能绿色出行

　　高速服务区是新能源汽车远程续航的关键节点，驿达公司紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词，主动对标长三角其他省市高速服务区充换电设施建设水平，大力推进充换电设施建设，科学规划场地空间，与国家电网、蔚来汽车、理想汽车等企业合作，加密扩容充换电设施。截至目前，在经营管理的118对服务区投入使用充电桩2206个，覆盖率达100%，小车位占比达12%，位列长三角地区与中部地区前列。建设换电站55座，最短换电时长仅需2分24秒。节假日期间，还在部分重点服务区灵活增设移动充电机器人，满足广大新能源司乘旅客的充电需求，助力绿色出行。

　　优化营商环境，释放发展动能

　　驿达公司坚持以开放理念办服务区，聚焦商业模式创新，加大招引力度，引进国内外知名品牌，挖掘吸收优质地方品牌，孵化培育自营品牌，繁荣服务区商业生态圈，服务区综合服务能力不断提升，服务供给持续优化。

　　目前，118对服务区共有合作商160余家、合作商铺600余个，已引进麦当劳、肯德基、星巴克、老乡鸡、蒸小皖、耿福兴、富光杯等知名品牌和省内老字号品牌。驿达公司旗下万佳便利店专业化运营日益成熟，单品数量突破3000种。还扩大知名品牌合作范围，加盟经营服务区老乡鸡门店。商业业态的繁荣，大大提高了服务区服务供给能力，服务区全年接待旅客约4亿人次，并以每年10%的速度增长，全年消费额超过15亿元，带动零售、餐饮服务、汽车服务、旅游住宿、广告传媒、能源服务等多个产业发展，从业人员8000多人，实现一区“链”百业。

　　支持产业振兴，践行责任担当

　　驿达公司充分发挥服务区平台优势，主动服务周边乡村，依托旗下200多家万佳便利店连锁销售渠道，让2000多种安徽地方特产摆上服务区货架，与部分市县农业、旅游等部门建立合作关系，帮扶项目产品零门槛进入服务区。开发“驿福顺”“驿趣”“惠驿佳”等自有品牌商品百余种，授予进驻产品自有品牌特定标识。通过与地方知名特色企业、农业合作社开展深度合作，依托“直达农户、直上高速、直供司乘”的方式，实现了脱贫户生产有收入、帮扶企业产品有销路、出行群众购物有优惠、服务区经营有效益的“四方共赢”。2023年全面推进“皖美农品”进“皖美驿站”，进一步突出产业联动、产品直供，发挥服务区渠道优势，加大名优农特产品推广力度。截至目前，在118对服务区建成1个乡村全面振兴展销馆、17个“皖美农品”专营店、26个“皖美农品”专区，“皖美农品”专柜全覆盖，上架全省16个地级市各类农特产品，让司乘旅客不下高速就能买到各地名优特产，也让群众的农产品有了更加稳定的销售渠道。

　　数据来源：驿达公司

　　《 人民日报 》（ 2024年09月24日 15 版）

(责编：罗知之、陈键)
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