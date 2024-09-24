据新华社马德里电 （记者胡加齐）西班牙工业和旅游大臣霍尔迪·埃雷乌日前表示，西班牙汽车行业正处于转型的关键时期，中国对于西班牙加速电动汽车产业发展进程“至关重要”。

埃雷乌是在出席由西班牙汽车经销商协会和中国汽车流通协会联合举办的首届“西班牙—中国汽车峰会”上作出上述表态的。他说，中国在西班牙投资汽车产业并与本地企业建立起长期合作关系，“符合所有人的利益，有助于我们的战略自主权和再工业化进程”。

当天，中西两国约400名汽车制造商及经销商代表参加本届峰会，就合作前景进行了深入探讨。

《 人民日报 》（ 2024年09月24日 17 版）

(责编：罗知之、陈键)

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