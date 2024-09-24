据新华社北京9月23日电 （记者刘诗平）记者23日从国际泥沙研究培训中心成立四十周年泥沙与土壤侵蚀国际研讨会上获悉，党的十八大以来，我国开展大规模江河湖库治理、水土保持和生态环境保护。十年来，全国共治理水土流失面积62万平方公里。

近年来，我国开展了大规模江河湖库治理、水土保持和生态环境保护，出台《关于加强新时代水土保持工作的意见》，水土流失面积持续下降，水土保持率持续提升，河湖生态持续改善。

为应对世界性泥沙难题、促进世界各国在泥沙和土壤侵蚀领域的知识共享和科技合作，由中国泥沙专家倡议，经联合国教科文组织第22届大会通过，中国政府与联合国教科文组织1984年在北京建立国际泥沙研究培训中心。40年来，国际泥沙研究培训中心引领泥沙领域科技进步，促进泥沙领域学术交流合作，提升全球学术影响，发挥了国际泥沙研究合作的重要桥梁与纽带作用。

据介绍，国际泥沙研究培训中心作为世界泥沙领域的领军单位，将进一步按照联合国教科文组织和中国政府的要求，瞄准世界科技前沿，瞄准河湖保护、流域水土保持和生态文明建设，瞄准清洁美丽世界建设，勇于创新，发挥好在国际泥沙领域和联合国教科文组织二类中心的引领作用，继续支撑联合国教科文组织政府间水文计划第九阶段战略计划目标的实现。

(责编：罗知之、陈键)

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