据新华社北京9月23日电 （记者赵文君）记者23日从市场监管总局获悉，据全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心统计，我国制造业企业总量突破600万家。

数据显示，今年1至8月，我国制造业企业数量呈现稳健增长态势。东部地区产业集中度及产业链成熟度优势明显，制造业企业总量占比最高。中部地区承东启西、沟通南北区位优势独特，制造业企业数量增幅最大。我国制造业企业的规模和质量逐步提升，国家政策促进经济结构优化升级的效果开始显现。

截至8月31日，我国制造业企业总量达到603万家，与2023年底相比增长5.53%，其中与战略性新兴产业有关的企业51.53万家，占制造业企业总量的8.55%，与2023年底相比增长6.35%。

(责编：罗知之、陈键)

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