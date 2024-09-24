据新华社北京电 （记者邹多为）口岸是对外开放的门户。海关总署、国家发展改革委、工信部等九部门日前联合公布《关于智慧口岸建设的指导意见》，明确要加快口岸数字化转型和智能化升级，推进智慧口岸建设，服务高水平对外开放和高质量发展。

意见指出，智慧口岸要依托国际贸易“单一窗口”一体化数字底座，运用先进设施设备和新一代数字技术，建设以口岸设施设备智能化、运行管理数字化、协同监管精准化、综合服务泛在化、区域合作机制化为主要特征的国际一流现代化口岸。

围绕口岸设施设备智能化建设、口岸运行管理数字化建设以及智慧口岸数字底座建设等六个方面，意见分别从口岸生产运营和查验设施设备智能化、口岸绩效评估数智化、提升企业办事便利度、构建多元化物流服务网络、促进国际互联互通合作、升级改造“单一窗口”平台等多个环节对智慧口岸建设作出部署。

具体内容包括：鼓励口岸经营主体开展老旧设施设备升级改造；鼓励有条件的港口建设自动化无人码头；加强港航、场所、查验单位等相互间信息联通；强化“单一窗口”标准版与地方特色应用集成；深化“通关+物流”“贸易+金融”建设；推进“智慧口岸+”特色加工、专业市场、商贸物流、边民互市、边境旅游等。

(责编：罗知之、陈键)

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