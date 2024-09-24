前8月全国新增发电装机容量超2亿千瓦
其中新增风电太阳能发电装机占比超八成
2024年09月24日08:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京9月23日电 （记者廖睿灵）记者23日从国家能源局获悉，今年前8月，全国新增发电装机容量20995万千瓦，比上年同期多投产2518万千瓦。其中，新增风电装机3361万千瓦，新增太阳能发电装机13999万千瓦，占前8月全国新增发电装机比例超过80%。
截至8月底，全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦，同比增长14%。其中，太阳能发电装机容量约7.5亿千瓦，同比增长48.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。
电力投资方面，1—8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4976亿元，同比增长5.1%。电网工程完成投资3330亿元，同比增长23.1%。
(责编：罗知之、陈键)
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