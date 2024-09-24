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《金融租赁公司管理办法》修订发布

2024年09月24日08:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京9月23日电  （记者王俊岭）日前，国家金融监督管理总局修订发布《金融租赁公司管理办法》，引导金融租赁公司坚守融资与融物相结合功能定位，提供专业化金融服务。

　　具体看，新办法共有9章，自2024年11月1日起施行，主要修订内容包括修改完善主要出资人制度、强化业务分类监管、加强公司治理监管、强化风险管理、规范涉外融资租赁业务、完善业务经营规则等方面。

　　国家金融监督管理总局有关司局负责人说，经过多年发展，金融租赁公司的业务模式和风险特征均发生显著变化，现行办法已无法满足行业高质量发展和监管需求。同时，近年来金融监管部门在公司治理、股权管理、关联交易管理等方面出台了一系列监管制度法规，新办法结合金融租赁行业实际情况，进一步补充完善相关内容，加强与现行监管法规衔接。

(责编：罗知之、陈键)
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