广西壮族自治区南宁市，是中国面向东盟开放合作的前沿城市、中国—东盟博览会永久举办地。9月24日至28日，第21届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会将在南宁市举办。图为南宁市东盟商务区。

新华社记者 周 华摄

地缘相近，人文相通，中国与东盟国家双边贸易一路上扬。

如今，品种丰富、价格亲民的东南亚榴莲，在国内就能吃到，“小电驴”、蜜雪冰城全面“登陆”东南亚市场。中国连续15年保持东盟第一大贸易伙伴，东盟连续4年成为中国第一大贸易伙伴。

24日，第21届中国—东盟博览会将在广西南宁开幕。作为促进中国与东盟贸易投资的重要平台，5天时间里，超3000家企业将在一系列活动中“携手”继续做大双方经贸“蛋糕”。

海关总署最新数据显示，中国与东盟国家双边贸易从2004年的8763.8亿元增至2023年的6.41万亿元，年均增长11%，较同期中国外贸整体增速快3个百分点，占中国外贸总值比重由2004年的9.2%提升至2023年的15.4%。

今年前8个月，东盟继续为中国第一大贸易伙伴。中国对东盟进出口同比增长10%，快于中国外贸整体增速4个百分点，占中国外贸整体的比重稳定在15%以上。

“中国与东盟共同致力于区域经济一体化发展。”海关总署统计分析司司长吕大良说。

除了“量”的增加，还有“质”的提升。

2023年，中国对东盟出口的锂电池、太阳能电池等高技术、高附加值产品均高速增长；今年前8个月，在电子信息、汽车制造、纺织服装等领域合作带动下，中国对东盟进出口中间品同比增长9.6%，较同期中国中间品进出口增速高4.1个百分点。

互利共赢是经贸合作的本质。亮眼的“成绩单”有哪些“助推手”？

——民营企业成为“主力军”。

文化相似、消费习惯相似、拥有6亿人口……在全球经济增速放缓、外需减弱的背景下，这些特征使得东盟国家成为中国企业“出海”的必争地。

拼多多集团旗下的跨境业务平台Temu先后向菲律宾、越南、泰国等国“进军”，广西北海市宽利水产公司将冻熟毛蚶肉、冻熟鱿鱼肉等海产品销往马来西亚……民营企业纷纷加大对东盟市场的布局力度。

据海关统计，今年前8个月，中国民营企业对东盟进出口同比增长13.3%，占同期中国对东盟进出口总值的62.2%，占比较去年同期上升1.8个百分点。

——农食产品成为“香饽饽”。

位于广西崇左凭祥市的友谊关口岸，一辆辆装满各类水果的货车由此驶入中国—东盟（崇左）水果交易中心。许多来自东盟国家的榴莲、火龙果、菠萝蜜、山竹等热带水果由此进入中国市场，而中国产的菜心、芥蓝、葡萄、芒果等果蔬也从这里销往东盟国家。

农食产品的生意越做越旺。

2023年东盟为中国农产品第二大进口来源地。今年前8个月，中国进口东盟农产品1613.4亿元，其中干鲜瓜果、食用水产品分别增长0.6%、2.7%；中国对东盟出口农产品1034.3亿元，其中蔬菜、苹果、葡萄出口分别增长17.2%、23.8%和26.1%。

——便利通关成为“加分项”。

通关效率直接关系到企业的贸易成本。为了助力东盟产品加速来到中国消费市场，近年来，农产品快速通关“绿色通道”、北部湾港“水果快线”、节假日预约通关服务、建设进境水果指定监管场地等创新举措陆续“上线”。

比如通过昆明海关施行的“运抵直通”通关模式，满载越南中药材、老挝木炭、泰国水果等产品的货车最快只需15分钟就能完成从入境到驶离云南河口口岸海关监管场所，运往国内市场。

展望未来，中国与东盟国家秉持合作共赢精神，建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好的共同家园，向着更为紧密的中国—东盟命运共同体不断迈进。

（新华社北京9月23日电 记者邹多为、黄耀滕、齐琪）

(责编：罗知之、陈键)

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