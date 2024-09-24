本报武汉9月23日电 （记者强郁文）记者从湖北省政府新闻办发布会获悉：以光电子信息为代表的电子信息产业成为湖北第一大产业，“光芯屏端网”全年产业规模有望达到万亿级。2022年、2023年，湖北省电子信息产业营收连跨两个千亿量级，分别达到7655亿元、8209亿元；今年1至8月，全省电子信息产业营收已达5970亿元，同比增长13.53%。

据介绍，近年来湖北全力推动光电子信息产业创新突破，已成为全球最大的光纤光缆生产基地、国内最大的光电器件生产基地、国内最大的中小尺寸显示面板研发生产基地和最大的国产先进存储生产基地。去年，全省光纤光缆产量约占全国市场的50%、全球市场的25%，光电器件约占全球市场的12％，激光设备品种占全国的70%以上。

(责编：罗知之、陈键)

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