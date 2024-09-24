本报记者 林子涵

2024北京“两区”建设与企业全球化论坛暨第十一届中国企业全球化论坛现场。

（全球化智库供图）

日前，在2024年服贸会举办期间，2024北京“两区”建设与企业全球化论坛暨第十一届中国企业全球化论坛在服贸会主会场举办。论坛以“数字创新 服务共赢”为主题。国际组织与中外商协会负责人、驻华使节、跨国公司高管、学界专家、中国国家部委与北京市领导等近200人参与会议，就中国服务业发展、外商投资环境与制度型开放、北京“两区”即国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区建设制度创新等议题展开对话。

与会中外代表表示，高水平开放为服务贸易添动力，期待中外服务贸易伙伴加强合作与交流，推动服务贸易持续向新、向智、向绿发展。

服务贸易“含金量”不断提高

随着全球服务贸易和服务业合作深入发展，服务贸易日益成为经济全球化的重要推动力。近10多年来，中国大力推进高水平对外开放，加快推动服务业和服务贸易开放创新发展，取得显著成效。2012至2023年，以美元统计，中国服务贸易年均增速6.2%，高于全球平均增速和中国同期货物贸易增速。知识密集型服务贸易占服务贸易总额的比重提升至41.4%，其中，知识密集型服务出口占比提升至57.5%。中国服务贸易出口竞争力和“含金量”不断提高。

联合国驻华机构协调员常启德表示，服务贸易蕴含巨大潜力，能推动经济增长、创造就业机会，促进可持续发展。作为世界贸易大国，中国推动技术和服务出口不断增长，并与多国签订自由贸易协定，这不仅有助于中国自身发展，也将为全球经济带来积极影响。

商务部原副部长蒋耀平表示，服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，在构建新发展格局中有重要作用。创新作为引领发展的第一动力，是推动中国服务贸易高质量发展的关键所在。近10多年来，中国实行更加积极主动开放的战略，稳步推进服务领域扩大开放，促进了服务贸易蓬勃发展。

中国欧盟商会副主席马晓利表示，中国自加入世界贸易组织（WTO）以来，已成为全球供应链和贸易链的重要一环。当前，中国与欧盟之间的服务贸易有巨大潜力和发展空间。中欧有必要、有机会加强合作，推动双方服务贸易发展。

“服务贸易现已成为推动经济发展的新引擎。”全球化智库理事长王辉耀表示，过去10年，全球服务出口年均增长率持续攀升，约为货物出口增速的2倍，服务贸易占货物和服务贸易总额的比重增加到1/4。中国在旅游服务贸易、数字服务贸易、绿色服务贸易等领域展现出强劲发展势头。未来，通过推进重点领域创新发展，中国服务业和服务贸易有望进一步把握全球化的新机遇和新挑战。

高水平开放带来新动能

从实施全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，到明确在医疗领域开展扩大开放试点工作，拟允许在北京、天津、上海等地设立外商独资医院，中国持续加大服务贸易重点领域创新发展支持力度，探索高水平开放格局。

对外经济贸易大学中国WTO研究院院长、世界贸易组织教席项目主持人屠新泉表示，良好的制度环境有利于外资发挥积极正向作用。中国正致力于以高水平开放推动高质量发展，完善高水平对外开放体制机制，创新提升服务贸易，主动对接国际高标准经贸规则，推动服务领域规则、规制、管理、标准相通相容，有序扩大服务市场对外开放，提升服务业和服务贸易开放平台功能，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。持续推动制度型开放，有利于吸引高质量外资，为服务贸易发展创造良好制度环境。

本届论坛由全球化智库、北京市“两区”办联合主办。在论坛开幕式及政策对话环节，与会代表就“全球贸易便利化路径及北京‘两区’建设创新实践”等进行了讨论。

2020年9月，中国宣布在北京建设国家服务业扩大开放综合示范区和设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区。中国选择首都率先建设“两区”，展现出推动扩大开放、合作交流的决心。作为中国高水平对外开放的一个缩影，北京持续推进“两区”建设，与中国服务贸易共成长。

北京市商务局局长、北京市“两区”办副主任朴学东表示，目前北京已实施了50多项全国首创性政策，向全国复制推广了40多项创新经验和案例。在“两区”建设的引领带动下，今年1至7月，北京新设外资企业1095家，同比增长19%，为首都高质量发展注入开放新动能。

中国国际贸易学会会长金旭表示，中国制造业外资准入限制“清零”、北京等9地拟允许设立外商独资医院等消息近期引发国际广泛关注。相关新政策鼓舞人心、令人振奋，是建设更高水平开放型经济新体制的重要举措。期待北京把握新机遇，持续发力“两区”建设，进一步扩大服务业开放领域，简化行政审批程序，降低市场准入门槛，提升服务贸易便利化程度。

与全球合作伙伴共享机遇

中国日前发布《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。《意见》提出，深化服务贸易国际合作。实施服务贸易全球合作伙伴网络计划，巩固重点合作伙伴，积极开拓新兴市场。加强同共建“一带一路”国家服务贸易和数字贸易合作，在金砖国家、上合组织等机制下进一步扩大合作领域，拓展服务贸易多双边和区域合作。引导发挥地方资源优势，支持有条件的地区建设服务贸易国际合作园区。

对外经济贸易大学校长赵忠秀表示，中国是开放贸易的重要贡献者。中国积极与发展中国家签订自由贸易协定和双边投资协定，截至2023年底，已与29个国家和地区签署22个自贸协定，其中不少自贸伙伴是“全球南方”国家。中国通过提供生产要素和开放市场，促进了全球生产和贸易的多样性，助力“全球南方”国家融入国际市场，实现经济发展和技术升级。

“中国连续15年保持东盟第一大贸易伙伴，东盟连续4年是中国第一大贸易伙伴，双方经贸往来密切。”中国马来西亚商会会长罗维坚表示，在服务贸易领域，期待中国和东盟加强高校人才交流、体育服务贸易合作，拉动中国与东盟服务贸易提质升级。随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）高质量实施，相信中国和东盟国家贸易往来将有更多动力、更多机遇。

“中国欧盟商会期待在国家与地方层面密切与本地实体的合作，帮助外资企业深度融入中国市场，共同维护市场公平竞争。”马晓利说。

“数字化和技术创新是服务贸易的新趋势。联合国将与中国紧密合作，持续倡导并推动可持续发展，促进各利益相关方在可持续服务等领域共同进步，致力于构建一个包容且可持续的未来，不让任何一个人掉队。”常启德说。

“当前，中国服务贸易正处于创新提升发展的重要机遇期。”蒋耀平说，新形势下，要以创新引领发展，进一步推动服务贸易规模增长、结构优化、效益提升、实力增强。期待中国与国际服务贸易伙伴加强合作与交流，深化同共建“一带一路”国家服务贸易合作，与合作伙伴共享服务贸易增长成果。

(责编：罗知之、陈键)

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