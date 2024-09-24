人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

天文学家观测到迄今最大的黑洞喷流系统

2024年09月24日08:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　一个国际天文学研究团队最近报告说，他们观测到了一个总长度达2300万光年的黑洞喷流系统，是银河系直径的约220倍。这是迄今观察到的最大黑洞喷流，可能改变人类对黑洞乃至宇宙结构的认识。

　　对于星系中央超大质量黑洞，其强大引力会吸引周围物质旋转着落向黑洞，形成圆盘状的吸积盘，同时产生两股强大的喷流，从离黑洞表面很近的地方分别朝吸积盘的“上方”和“下方”高速喷出，将大量物质和能量抛进星系之间的宇宙空间。

　　由欧美多家机构科研人员组成的团队在英国《自然》杂志上发表论文称，他们利用设在荷兰等国的低频射电望远镜阵列收集的数据，发现了这个黑洞喷流，并用希腊神话中巨人的名字将其命名为“波尔费里翁”。借助设在美国和印度的其他观测设备，研究人员确定该喷流来源于75亿光年外一个星系的中央黑洞，它开启旅程时宇宙年龄约63亿岁，还不到现今的一半。

　　要产生如此巨大的喷流系统，黑洞必须连续10亿年每年吞噬相当于一个太阳的物质，以维持喷流的能量供应，而且喷流传播的过程中不能受到重大干扰。由于宇宙一直在膨胀，“波尔费里翁”诞生时宇宙还比较小、结构致密，喷流遭遇“交通事故”的概率应该较高，研究人员目前不清楚它为什么能延展如此之长还保持稳定。

　　此外，研究人员指出，低频射电望远镜阵列的观测范围只覆盖了15%的天空，这意味着可能还有更多巨型黑洞喷流有待发现，这类喷流对宇宙演化的作用可能比原先认为的更重要。

　　（据新华社电）

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第一届智能制造技术与产业创新发展大会在京举办
　　人民网北京9月23日电 （记者夏晓伦）9月22日，北京机械工业自动化研究所有限公司（以下简称“北自所”）召开第一届智能制造技术与产业创新发展大会。大会聚焦智能制造技术与产业的创新发展，重点探讨前沿技术的发展方向和智能装备、战新产业的创新路径。…
文化IP焕新 释放消费“新”潮流
　　人民网北京9月23日电 （焦磊）近年来，文旅产业蓬勃发展,为人们的生活带来了丰富多彩的体验,也为经济的增长注入了强大的动力。 以大运河文化为例，依托丰富的历史文化资源，各地相继开发出多种大运河文化旅游产品，在传承和保护文化遗产的同时，也不断释放出新的消费潜力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部