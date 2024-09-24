位于四川省眉山市的岷江彭山尖子山航电枢纽工程是以航运为主、航电结合，兼顾水环境综合整治和防洪等功能的水利枢纽。项目全面建成后将打通眉山至成都到上海的“黄金水道”，对实现长江经济带发展目标具有重要作用。

图为9月10日，岷江彭山尖子山航电枢纽工程建设工地现场。

翁光建摄（人民视觉）