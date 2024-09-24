重大工程项目建设火热推进
巫云开高速公路是重庆市级重大项目，建成后，有助于串联沿线旅游资源开发，改善当地群众的交通出行条件。
9月20日，济（南）滨（州）高铁济阳黄河公铁两用特大桥实现全桥合龙贯通。济阳黄河公铁两用特大桥是济滨高铁全线重点控制性工程，是多塔多跨、非对称矮塔钢桁梁斜拉桥，全长13.86公里。
江西省九江市湖口县围绕清洁能源和工业设备更新等领域，补足新兴产业发展“短板”，助推绿色转型。
位于四川省眉山市的岷江彭山尖子山航电枢纽工程是以航运为主、航电结合，兼顾水环境综合整治和防洪等功能的水利枢纽。项目全面建成后将打通眉山至成都到上海的“黄金水道”，对实现长江经济带发展目标具有重要作用。
海太长江隧道是江苏省“十四五”重点推进的过江通道项目。该过江通道连接苏州太仓市、常熟市和南通市海门区，项目建成后将有效优化长江过江通道布局。
近日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区五周年重点项目集中开工仪式，在位于临港新片区的金桥临港汽车电子融合与应用研创园建设项目现场举行。在临港新片区五周年重点项目集中开工仪式上共计开工44个项目，总投资近340亿元，项目涵盖产业、综保、能源等领域。
桂林500千伏漓江变电站是广西壮族自治区“十四五”重点项目，投运后将进一步优化桂林电网结构。
三峡枢纽茅坪港疏港铁路自宜万铁路宜昌南站西端引出，止于秭归县茅坪港，线路全长39.59公里。铁路建成后，对加强三峡翻坝水陆转运、减轻三峡船闸通航负荷具有重要意义。
铁路盘山而上、大桥横亘天穹、隧道穿江过海、研创园建设正酣……今年以来，各地区各部门扎实推进各类重大工程项目建设，发挥投资关键性作用，为经济增长提供有力支撑。
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