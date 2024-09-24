刘 琪

原标题：推动香港离岸人民币债券市场进一步蓬勃发展

2021年9月24日，债券通“南向通”正式上线运行，债券通从此实现了双向通车，中国债券市场对外开放翻开了崭新篇章。如今，“南向通”已平稳运行三年。

作为连接内地与香港的重要渠道，三年来，“南向通”在完善互联互通机制、促进跨境资金流动平衡等方面发挥了重要作用。

彭博大中华区总裁汪大海在接受《证券日报》记者采访时表示，“南向通”的开通和平稳运行，不仅巩固了香港市场在债券融资方面的地位，还有助于提升大中华市场的资本流动，为境内投资者进行多元化资产配置提供便捷通道。

托管数量及余额

大幅增长

债券通“南向通”平稳起步，健康发展，自开通以来逐步发挥重要作用。

三年来，“南向通”的托管量不断上升。上海清算所数据显示，截至2021年9月末，通过金融基础设施互联互通方式托管“南向通”债券仅35只，余额55.25亿元。从最新数据来看，截至2024年7月末，通过金融基础设施互联互通模式托管“南向通”债券已达902只，余额达4662.5亿元。

相较于起步更早、更为火热的“北向通”来说，目前“南向通”的体量相对较小，但托管量的大幅增长充分彰显出总体需求的强劲。

值得一提的是，自运行以来，香港金融部门多次强调继续与内地及业界合作研究“南向通”的扩大优化措施。去年9月份，香港金融管理局宣布新增9家金融机构作为债券通“南向通”指定做市商，指定做市商由13家增至22家。这也进一步提高了二级市场流动性，为投资者提供更多元化的选择，增加香港债券市场的吸引力。

在景顺董事总经理、亚太区固定收益主管黄嘉诚看来，“南向通”有利于完善我国债券市场双向开放的制度安排，进一步拓展了国内投资者在国际金融市场配置资产的空间。同时，“南向通”进一步促进了金融市场的国际化进程，增加了我国金融机构与国际市场的交流合作，提高了我国金融市场的国际竞争力。

人民币融资国际认知度

进一步提升

债券通“南向通”不仅为内地投资者提供了更多元化的投资渠道，同时也为香港离岸人民币债券市场进一步蓬勃发展提供了助力。近几年，越来越多的境内外企业选择在香港发行点心债（在香港发行的以人民币计价债券）。

香港金融管理局总裁余伟文在今年7月份的“债券通周年论坛2024”发表主旨演讲时提到，“南向通”是香港离岸人民币债券市场发展的重要推力，吸引了不少境内外企业和金融机构到香港发行点心债，进一步提升人民币融资的国际认知度。去年在港发行的人民币债券（包括存款证）总量达5400亿元，相比于2020年增长了3.5倍。

汪大海表示，“南向通”运行三年以来，内地资金持续为香港债券市场注入活力，尤其提升了点心债的流通性，同时也推动了离岸市场绿色债券的投资。

当前，境内外机构普遍认可“南向通”在中国金融市场双向开放中的重要作用，并期待这一机制的不断完善。

黄嘉诚表示，尽管“南向通”机制已经实现了中国境内投资者与境外市场的互联互通，但在投资流程和资金结算方面仍存在一些较为繁琐的环节和较高的交易成本。因此通过进一步简化流程、提高效率并降低成本，可以吸引更多投资者参与，增加市场流动性。

(责编：罗知之、陈键)

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