原标题：多地活用住房公积金 满足居民多元化住房需求

9月23日，山东日照发布的《关于调整优化住房公积金有关政策的通知》（以下简称《通知》）开始施行，包括可申请提取本人及配偶账户内的住房公积金用于支付首付款等购房款、可将借款申请人及配偶申贷时近一年内的租房提取金额与个人公积金账户余额合并计算可贷额度等内容。

近日，多地调整优化住房公积金政策。据《证券日报》记者不完全统计，仅上周（9月16日至9月22日）就有昆明、广东湛江、山东威海、日照、山东德州、福建漳州等六地调整住房公积金政策。另据中指研究院统计，7月份以来，广州、武汉、南京等超60个城市陆续优化公积金政策。

记者注意到，各地在住房公积金领域针对租房群体、刚需购房群体、改善型购房群体均推出了优化政策，全方位支持居民多元化住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

支持各类群体住房需求

从各地出台的相关政策具体内容来看，提升多子女家庭购房最高贷款额度、支持提取住房公积金支付购房首付款、优化住房公积金租房提取政策等是各地住房公积金政策的主要优化方向。

9月14日发布的《漳州市住房公积金中心关于优化住房公积金相关政策的通知》提出，缴存职工申请住房公积金个人住房贷款购买漳州市二星级以上绿色建筑住房标准的新建商品住房，在其他贷款条件符合的情况下，其住房公积金个人住房贷款额度在可贷额度基础上上浮20%，上浮后不超过住房公积金最高贷款额度。若职工家庭属于多孩家庭，还可在可贷额度上浮后另加5万元。

中指研究院市场研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，多孩家庭、老年人群等群体均具备住房改善意愿，针对这部分人群应给予更多政策支持，如给予更高的公积金贷款额度等，将有效支持改善性住房需求。此外，提高购买绿色建筑、装配式建筑等的住房公积金贷款额度也有助于改善性住房需求释放。

在支持刚性购房需求方面，多地提出支持提取住房公积金支付首付款，适用场景包括购买新建商品住房、保障性住房。

《通知》提出，在日照市行政区域内购买新建商品住房、保障性住房的缴存职工，可申请提取本人及配偶账户内的住房公积金用于支付首付款等购房款。使用住房公积金贷款购买保障性住房的，最低首付款比例为15%。

此外，还有地区通过住房公积金政策支持二手房交易。湛江印发的《湛江市促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》提出，实施住房公积金贷款二手房交易“带押过户”。

为加快建立“租购并举”制度，各地还积极通过住房公积金支持租房需求。

例如，9月20日，济宁市政府新闻办举行的“惠民生 暖民心”主题系列新闻发布会上，相关负责人在介绍济宁市住房公积金政策实施情况时表示，1月份至8月份，租房提取28109笔、3.15亿元。

目前，更多地区在加大住房公积金租房提取支持力度。9月20日发布的《广西区直住房公积金管理中心关于落实进一步加大住房公积金对缴存人住房需求支持力度有关事项的通知》提出，加大对缴存人租房的支持力度。其中包括提高租房提取额度，支持合理租房使用需求，支持新市民、青年人租房提取，支持城镇住房收入困难家庭租房提取四项内容。

“住房公积金贷款在支持购房层面起到的作用最为直接，能够有效降低购房门槛、减轻月供压力。” 58安居客研究院院长张波对《证券日报》记者表示，今年以来，多地允许提取住房公积金用于支付购房首付款、支付租房租金、支付装修费用等，大大增强了其利用率。

扩大住房公积金支持群体

“各地出台的住房公积金优化政策切实降低了居民的购房成本。目前住房公积金的缴存人和相关政策的受益对象以本市职工等群体为主，未来可以扩展住房公积金的覆盖人群，让更多居民享受到住房公积金带来的实惠。”镜鉴咨询创始人张宏伟表示。

事实上，全国已有多个城市进一步发挥住房公积金住房保障作用，加大对灵活就业人员等群体自住住房需求的支持力度。9月12日，南平印发《南平市灵活就业人员住房公积金缴存使用管理办法》，促进解决灵活就业人员住房问题。

张波表示，未来可建立完善的全国性信息系统和数据平台，实现数据共享和互联互通，支持全国范围内住房公积金跨城使用，也可以为房地产政策调整和优化提供有力支持，让住房公积金发挥更大作用。

(责编：罗知之、陈键)

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