彭 妍

原标题：部分银行下调美元存款利率 未来或将继续调降

近期，美国联邦储备委员会开启自2020年3月份以来的首次降息，美元存款利率成为市场关注的焦点。《证券日报》记者走访了解到，多家银行近期相继下调美元存款利率，下调幅度从10个基点至50个基点不等，主要涉及部分股份制银行、中小银行。

从目前市场上美元存款利率情况来看，美元存款利率已逐渐进入“4字头”时代。记者还从多家商业银行了解到，接下来银行或将继续调降美元存款利率。

中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平对《证券日报》记者表示，国内商业银行美元存款利率定价最重要的考量因素就是美国基准利率水平。美联储降息，美元资产收益率整体下调，是国内商业银行下调美元存款利率的背景和最主要的原因。当前储户购买美元存款产品，不仅需要关注利率水平，还需要考虑汇率风险以及外汇管理政策等。预计下一阶段，国内银行美元存款利率会根据美联储货币政策表态及美联储降息节奏继续进行调整，总体呈现逐步下行的趋势。

有银行年内已多轮调降

美元存款利率

9月18日，美联储宣布，将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5%之间的水平。这是美联储自2020年3月份以来的首次降息。随着美联储降息“靴子”落地，多家银行的美元存款产品也陆续开始调降利率。

“美联储降息后，我行已在9月20日下调了美元存款利率，目前我行1个月、3个月、6个月和1年期美元存款产品利率均为4%，分别调降了50个基点。”北京银行北京某营业网点的客户经理向记者透露，未来利率可能还会进行下调。

“9月14日我行美元存款利率已经调降了一次，1万美元起存的1个月、3个月、6个月和1年期存款利率均较8月中旬降了10个基点。利率下降之后，目前，1万美元起存的1个月、3个月、6个月、1年期的存款利率分别为4.8%、4.7%、4.55%、4.45%。不过，这个利率可能仅持续到9月27日，之后我行美元存款利率或许还会下调。”江苏银行北京某营业网点的客户经理向记者表示。

事实上，在美联储宣布降息前，也有多家银行提前调降了美元存款利率。记者了解到，今年下半年以来，美元存款利率一直呈现下降趋势，5%以上的美元存款利率已难觅其踪。以北京银行为例，北京银行1年期美元存款利率7月份时还在5%以上，但8月份时已降至4.5%，再到9月20日已调降至4%。今年以来，该行不同期限的美元存款利率已进行多轮调降。

“我行1年期美元存款利率3月份时为5%，但7月份时已降至4.9%，再到9月初已调降至4.65%。”一位恒丰银行客户经理透露。

投资者需关注

利率波动与汇兑风险

对于部分银行下调美元存款利率，杨海平表示，在美联储降息之后，商业银行统筹考虑本行对美元存款的需求，不同程度地下调美元存款利率，能够在保持美元存款产品吸引力的同时，压降美元存款付息成本。

谈及美元存款利率下调对投资者的影响，东方金诚研究发展部高级副总监白雪表示，除了后续利率走势外，投资者还需要关注两点。一是人民币对美元汇率的变动，这可能会影响储户的实际收益。尤其是在美国进入降息周期之后，美元对人民币可能出现一定程度贬值，因此最终兑换回人民币时，收益可能会因汇率变化而减少，甚至可能出现亏损。二是需要考虑换汇成本，包括银行收取的手续费等。

多家银行客户经理也提醒，目前持有美元或因未来有海外消费、投资计划等而储备美元的投资者，可选择较长期限的美元存款以锁定当前较高的存款利率。对于当前仍然想要换汇投资美元存款的居民而言，需要注意汇率波动的风险。

白雪认为，美联储进入降息周期后，市场上的美元存款利率还将继续调降。从美联储9月份会议利率点阵图来看，对未来降息路径的指引略偏鹰派，预计美联储年内还将有2次降息，幅度在50个基点左右。

(责编：罗知之、陈键)

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