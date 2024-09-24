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低空经济持续升温 多地积极探索多元化应用场景

丁 蓉
2024年09月24日08:52 | 来源：证券日报
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原标题：低空经济持续升温 多地积极探索多元化应用场景

9月23日，由上海市航空学会、广东省航空航天学会主办的2024深圳eVTOL（电动垂直起降飞行器）产业发展大会暨低空经济展览会在深圳开幕，来自eVTOL产业链上下游的200余家厂商亮相。

亚洲规模最大的飞行汽车公司小鹏汇天产品规划总监高昊潼在接受《证券日报》记者采访时表示：“目前低空经济的发展正处于早期阶段，大会上观点的碰撞将有助于推动行业突破瓶颈。低空经济各领域之中，eVTOL飞行器制造是人们率先感受到的产业前端。此外，低空经济的发展还需要基础设施建设、飞行保障系统等方面齐头并进。”

在展会现场，来自国内外的eVTOL相关企业齐聚，亿航智能载人航空器EH216-S、峰飞盛世模型机、亿维特ET9原型机、小鹏汇天旅航者X2、深圳新维度eVTOL等飞行器纷纷亮相。

深圳新维度CEO李晨在接受《证券日报》记者采访时表示：“明显感受到产业热度的高涨，今天收到共20家机构投资意向，近30家供应商合作意向。”

据悉，今年9月份低空经济行业展会密集召开。9月6日，2024低空经济发展大会在安徽省芜湖市开幕。9月19日，首届首都低空经济创新引领大会在北京开幕。同日，2024中国（成都）国际低空经济合作伙伴大会暨2024成都国际低空装备及服务博览会开幕。

低空经济蓬勃发展，离不开政策的引导支持。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》对“健全现代化基础设施建设体制机制”作出系统部署，其中提到“发展通用航空和低空经济”。

赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》显示，2023年中国低空经济规模达到了5059.5亿元，增速高达33.8%。而据中国民航局预估，到2025年，低空经济市场规模将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。

低空经济已是“聚光灯下的宠儿”，但目前行业发展还面临着一系列瓶颈和挑战。深圳市天空汽车网络有限公司COO郭黎明在接受《证券日报》记者采访时表示：“发展低空经济，需要从提升eVTOL技术成熟度、完善基础设施、培育商业化应用场景三方面着手。”

对于提升eVTOL及配套产品技术成熟度，郭黎明表示：“电池能量密度的制约，是目前我们遇到的关键瓶颈。eVTOL对电池的能量密度、功率密度、安全性以及循环寿命等方面要求很高，需要全面升级和优化。”

发展低空经济，需要构建从地面起降到空中监管的交通体系。eVTOL的运营需要相应的起降场地、充电设施等配套基础设施，这些都需要大量的前期投入和规划。此外，还需积极开拓商业化应用场景。

据悉，各地正积极探索多元化应用场景。例如，深圳市坪山区探索“低空+物流”“低空+文旅”“低空+运动”“低空+管理”等模式，不仅建设了粤港澳大湾区唯一的智能网联交通测试示范平台，还打造了低空飞行产业集聚的协同平台，形成丰富的业态。

低空经济需要技术、空域、商业三方面的协同发展。交控科技董事长、北京低空经济产业发展联盟轮值主席、中国上市公司协会副会长郜春海表示：“经初步测算，在低空经济产业链四大板块中，低空运营服务市场约占30%、低空飞行保障约占30%、低空基础设施约占20%、飞行器制造约占20%。要因地制宜发展好低空经济，避免同质化竞争。”

(责编：罗知之、陈键)
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