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三季度重大项目建设加力提速 发挥投资增长“压舱石”作用

韩 昱
2024年09月24日08:53 | 来源：证券日报
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原标题：三季度重大项目建设加力提速 发挥投资增长“压舱石”作用

三季度步入尾声，不少地方的重大项目开工、建设、投资已按下“加速键”。

比如，湖北省于9月20日举行了三季度全省重大项目集中开工活动，共有2203个重大项目开工，总投资1.02万亿元，项目个数、投资规模均超过去年同期。此外，截至8月底，江苏省230个计划年内新开工的省级重大项目已开工220个，开工率达到95.7%。同时，该省今年安排的450个省重大项目，已完成投资4908亿元，完成率达到76.6%。

科方得智库研究负责人张新原在接受《证券日报》记者采访时表示，当前，许多省份积极推进重大项目建设，市场活力得到有效激发。

在前述湖北省集中开工的项目中，产业项目达到1538个，总投资6604亿元，占比超过六成，其中80%的项目为各地发展的优势主导产业，具有很强的带动力。同时，此次共有389个重大基础设施项目开工，总投资2359亿元，基建项目仍然是湖北省投资的支撑主力。

“下半年以来，各地重大项目建设热度和速度都有所提升。”巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者表示，其中基建投资仍为主力，同时民间投资活跃性也明显增强。随着政策效应逐步显现以及金融支持的加强，预计重大项目开工数量和质量都有望得到提升。

中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜告诉《证券日报》记者，重大项目建设通常涉及基础设施、产业升级、社会民生等多个方面，能够有效带动固定资产投资增长，对投资和经济的拉动作用显著。重大项目开工建设加速，不仅有助于拉动当地经济增长，而且对于优化产业结构、提升区域竞争力也具有重要意义。

国家统计局最新数据显示，今年1月份至8月份，全国固定资产投资（不含农户）329385亿元，同比增长3.4%，而计划总投资亿元及以上项目完成投资同比增长7%，拉动全部投资增长3.8个百分点，显示重大项目支撑作用突出，有力发挥了投资增长“压舱石”作用。

“投资是经济增长的重要引擎，而重大项目建设可直接拉动投资增长、优化产业结构，带动产业链发展，创造就业和拉动消费，形成良性循环。”郭一鸣表示，此外，重大项目建设落地和投产，也会为各地以及全国实现经济社会发展目标打下坚实基础。

柏文喜表示，重大项目建设有助于促进产业结构优化升级，推动经济发展方式转变。通过加大对高技术产业、先进制造业等领域的投资，可以促进产业向高端化、智能化、绿色化转型，提升产业链水平。

例如，今年前8个月，江苏省今年计划竣工投产的省重大制造业项目已投产98个，实现产值1800亿元，这些项目也呈现“效益好、结构优、活力强”的特点。

张新原预计，随着各地积极推动重大项目建设，未来一段时间，投资和经济增长将会保持较高速度。

(责编：罗知之、陈键)
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