周尚伃

原标题：证券业上半年服务实体经济直接融资2.55万亿元

9月23日，《证券日报》记者从券商处获悉，中国证券业协会向券商下发了《证券公司2024年上半年度经营情况分析》，全面展现了行业上半年的经营数据及发展态势。

整体来看，行业持续聚焦主责主业，增强核心竞争力，资本实力稳步提高；截至上半年末，147家券商总资产为11.75万亿元，净资产为3.01万亿元。同时，行业明确功能性定位，积极践行国家战略，上半年，行业服务实体经济直接融资2.55万亿元。

聚焦主责主业

上半年，证券行业积极响应落实新“国九条”及资本市场“1+N”政策文件精神，牢牢把握“强监管、防风险、促进高质量发展”主线要求，推动行业进一步回归本源，做优做强。

在聚焦主责主业背景下，行业各业务升降不一，业绩短期承压。上半年，全行业实现营业收入2033.16亿元，净利润799.9亿元，同比分别下降9.44%、5.95%。年化净资产收益率为5.36%，同比下降0.66个百分点。

从主营业务收入构成来看，上半年，自营业务、经纪业务、利息净收入、投行业务、资管业务等业务收入分别占营业收入比例40.64%、25.74%、10.43%、7.82%、5.86%，行业业务结构保持稳定。其中，自营业务为增幅最大与收入贡献最大业务，全行业实现自营业务收入826.2亿元，同比增长10.43%，收入占比达到40.64%。截至上半年末，证券行业自营业务规模6.14万亿元，行业自营业务投资结构保持稳定。

当前，券商持续推动财富管理转型，优化财富管理服务体系，积极搭建多层次买方投顾配置服务体系。截至上半年末，已有30家券商获得基金投顾业务资格，证券投资顾问达到7.8万人。全行业上半年实现证券投资顾问及基金投资顾问净收入19.36亿元，同比增加17.05%，基金投顾业务有着较大的发展空间。同时，券商深入探索代销产品长期可持续发展道路，财富管理业务加快从“重销售”向“重保有”转型，截至上半年末，券商代理销售金融产品保有规模3.07万亿元，同比增加4.95%。

值得关注的是，资管业务正在成为新的业绩增长点。近年来，券商持续提升主动管理能力，资管新规下业务转型成效初显，资产管理体现业务韧性。上半年，全行业实现资管业务收入119.08亿元，同比增长8.62%，为上半年增幅第二大业务。当前，券商逐步建立“资管子+公募子”布局，持续丰富资管产品组合，实现产品优势互补。截至上半年末，行业资产管理业务总规模为9.27万亿元，同比上升1.17%，以主动管理和净值化为代表的集合资管计划规模占比和公募产品规模持续提升。行业获得公募业务牌照的券商或资管子公司达到14家。

明确功能性定位

在政策的引导下，上半年，证券行业明确功能性定位，积极践行国家战略。

一方面，券商正积极提高与科技创新和新质生产力相匹配的金融服务能力；上半年，行业共服务32家科技创新型企业在科创板、创业板、北交所首发上市，实现股权融资190.63亿元，IPO家数占全市场的72.73%，融资金额占58.67%；债券融资方面，券商上半年承销科技创新公司债券共计208只，融资规模达2437.31亿元，较去年同期增长一倍，券商在推动科技创新、促进新兴产业升级方面的能力持续提升。

另一方面，加大绿色金融项目布局，服务经济社会全面绿色转型。上半年，券商作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人共承销（或管理）债券（或产品）59只，金额达670.06亿元。截至上年末，共8家券商获准参与碳排放权交易，行业紧密参与并推动中国碳市场发展进程，主动履行社会责任。

与此同时，券商持续发挥专业引领作用，培育各类中长期资金入市。新“国九条”明确要求完善适配长期投资的基础制度，构建支持“长钱长投”的政策体系。券商控股的私募子公司和另类子公司是私募股权投资行业重要的专业化力量，为早期发展企业提供稳定的资金支持。截至上半年末，券商私募子公司管理的产品实际募集金额达6541.91亿元，较上年末增长2.46%；券商及其另类投资子公司IPO项目跟投资金投入超350亿元，券商努力促进耐心资本形成，为增强资本市场稳定性贡献力量。

此外，证券行业双向开放提速，外资机构布局中国市场的进程持续提速。截至上半年末，全行业共有18家外资参控股券商，其中外资控股10家（外资全资3家）。上半年，外资券商总资产合计6220亿元，占行业整体比例约为5.30%，营业收入合计140亿元，占行业整体比例约6.89%。在机构化及国际化趋势下，券商持续深化国际化战略布局，对接境内外跨境投资需求，为业务发展寻找新的增长点。截至上半年末，券商开展的跨境业务存量规模为8109亿元。其中，跨境场外衍生品存量规模约5850元，占比达72.14%。上半年券商代理客户港股通交易金额4.28万亿港元；通过中国香港子公司积极服务沪深股通交易金额14.84万亿元人民币，有效促进了市场的活跃和发展。

(责编：罗知之、陈键)

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