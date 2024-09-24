李芃达

原标题：从11.2万亿元到53.9万亿元

当前，数字经济已经成为经济发展中创新最活跃、增长速度最快、影响最广泛的领域，对培育发展新质生产力、提升产业链供应链韧性具有强大支撑作用。

党的十八大以来，我国先后印发数字经济发展战略、“十四五”数字经济发展规划，推动数字经济蓬勃发展。数字经济规模由2012年的11.2万亿元增长至2023年的53.9万亿元，11年间规模扩张了3.8倍。

人工智能加速迭代

今年是我国全功能接入国际互联网30周年。“经过30年发展，我国已经拥有10.9亿网民，形成全球最大的数字消费市场。2023年，我国网络零售额达15.42万亿元，连续11年居世界首位；移动支付规模相比2012年增长了239倍。”工业和信息化部总工程师赵志国说。

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力。近年来，生成式人工智能技术加速迭代，为各行各业创新发展和转型升级提供了新的工具和视角。截至2023年底，我国人工智能核心产业规模接近5800亿元。

工业和信息化部部长金壮龙表示，人工智能为经济社会发展注入新动能，正在深刻改变人们的生活生产方式。要聚焦人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子科技、原子级制造、深海空天开发等领域，实施一批科研攻关项目、突破一批关键核心技术、形成一批标志性产品。

数字产业蓬勃发展

数字经济主要包括数字产业化和产业数字化两大部分。数字产业化主要为数字经济发展提供技术、产品、服务、基础设施和解决方案，为新兴产业发展提供坚实基础。

近些年，我国加快培育壮大人工智能、大数据、云计算等新兴产业，提升通信设备、集成电路、电子元器件、关键软件等核心竞争力，培育由企业主导的开源软件生态，促进平台经济、共享经济健康发展。

数据显示，截至今年6月底，我国5G基站总数达391.7万个，5G用户普及率超60%。5G已经融入97个国民经济大类中的74个，全国“5G+工业互联网”在建项目超1万个，5G物联网终端连接数从不足40万个提升至超3000万个。

今年前7个月，电信业务收入累计完成10354亿元，同比增长3%；IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务共完成业务收入2584亿元，同比增长11%。

数字赋能制造企业

当前，产业数字化深入发展，工业互联网、智能制造等新业态、新模式不断涌现。

“我们深入实施制造业数字化转型行动，加快人工智能、大数据、云计算、5G等数字技术与各行业深度融合，推广应用工业机器人、智能物流等智能装备，支持建设一批智能工厂、数字化供应链和数字园区。”工业和信息化部副部长辛国斌说。

截至2023年底，我国已培育421家国家级智能制造示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂，62家“灯塔工厂”照亮传统产业转型升级之路。

企业数字化改造重在降本增效。截至2023年底，我国制造业重点领域数字化水平加快提升，关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达62.2%和79.6%。

“从成效上来看，大飞机、新能源汽车、高速动车组等领域示范工厂产品研发周期缩短30%，生产效率同步提升近30%。制造业企业插上‘数字翅膀’后，比同类企业飞得更快、更有效率。”辛国斌说。

未来，工信部将以链主企业、专精特新中小企业为重点，优先推动装备制造企业、大宗耐用消费品生产企业和实施大规模设备更新企业进行数字化改造。启动高标准数字园区建设，畅通园区内数据链、创新链、产业链、供应链，探索园区数字化整体提升路径。

(责编：罗知之、陈键)

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