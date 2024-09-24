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新能源车险如何破困局提质效

2024年09月24日08:57 | 来源：经济日报
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原标题：新能源车险如何破困局提质效

　　近年来，随着新能源汽车产销量持续攀升，与新能源车险相关的话题经常成为舆论热点。有媒体报道称，同价位的汽车，新能源车险保费比传统燃油车险贵一倍。还有观点认为，车主喊贵、险企喊亏，新能源车险赛道上没有真正赢家。日前，国务院印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》提出，以新能源汽车商业保险为重点，深化车险综合改革。新能源车险如何破困局、提质效？

　　应该看到，价格波动是新能源车险发展中必然要经历的过程。作为财产保险行业的当家险种，车险精准定价依靠的是大数法则，需要足够多的承保理赔数据和案例作为支撑。回溯传统车险从发展到成熟的过程可以发现，传统车险也经历了从价格高企到趋于稳定再到稳中有降的过程。公安部发布的最新统计数据显示，截至2024年6月底，全国汽车保有量3.45亿辆，新能源汽车2472万辆，占比不足8%。这说明尽管新能源汽车的渗透率在不断提升，但在当下汽车市场中仍非主流。因此，新能源车险要实现消费者期待，还需要一定的时间积累和数据沉淀。

　　目前，新能源车险价格较高的重要原因是赔付率和维修成本居高不下。无论是燃油车还是新能源汽车，从车辆用途来看，主要分为家庭自用车和营运车辆。即便是相同车型，由于用途不同，车险的保费也会有明显差异。新能源汽车使用成本低加上车型较新，不少车主直接把家用车用作网约车。而营运车辆整体出险率及赔付率远高于家庭自用车，保险公司为了保证业务盈利水平，必然会针对部分车型提高费率，进而影响到新能源车险的整体价格水平。

　　从车辆的维修角度看，新能源汽车虽然拥有纯电、插电式混动等不同技术路线，但普遍采用激光雷达、环境感知传感器等多种电子设备，一旦发生事故，这些电子配件很难单个维修，往往需要整体更换。特别是对纯电汽车而言，电池包一旦遇到车辆碰撞、异物刺入等问题，最安全的方法就是整体更换。而电池包价格占车辆整体价格的四分之一甚至更高，也拉高了维修费用。

　　新能源车险破局的重要思路是跳出车险看车险，无论是汽车行业还是保险行业都应从市场的真实需求出发，少一些营销噱头，多一些守正创新，共同提升消费者的获得感和满意度。

　　在降低维修成本方面，车企可与保险公司、零部件供应商等合作建立更公开透明的维修价格体系与流通机制，以降低新能源汽车的维修成本。同时，车企在迭代新车型时需要在功能和成本之间寻找平衡点，加强车辆的可维修性和易维修性设计，以降低事故后的维修难度和费用。

　　从车险经营的角度来看，保险公司一方面要提升精准定价和风险控制水平。发挥技术优势重构定价模型，精准识别营运和非营运车辆，提高定价公平性。通过与车企数据共享更好地掌握新能源汽车的风险特征，并据此制定更合理的保费政策。另一方面不仅要在现有的车险综合改革基础上降低新能源车险价格，更需要持续更新完善相关保险条款，提升车险保障水平，让广大车主获得更多实惠。

　　车险是财险业的基本盘，随着新能源汽车渗透率的不断提升，新能源车险也将成为财险业发展的重要增长点。从这个意义上看，打破新能源车险发展中的困局，提升发展质效，不仅是单一险种发展的客观要求，更有助于财险业塑造可信赖、能托付、有温度的良好形象。

(责编：罗知之、陈键)
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