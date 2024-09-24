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二〇二四年GEO工作计划项目研讨会举行

中国对全球重大自然灾害开展数据救援

2024年09月24日08:58 | 来源：科技日报
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原标题：中国对全球重大自然灾害开展数据救援

科技日报杭州9月23日电 （记者刘垠）23日，2024年GEO（地球观测组织）工作计划项目研讨会和开放数据开放知识研讨会在杭州开幕。围绕“愿景启航，行动筑梦：共绘GEO第三个十年执行计划蓝图”主题，来自68个国家（地区）以及19个国际组织的近400名代表展开交流探讨。

记者了解到，GEO成立于2005年，是目前国际上地球观测领域最大的政府间合作组织，也是开展国际科技合作、践行人类命运共同体理念重要的多边合作机制，旨在通过综合、协调和可持续的地球观测技术，支持可持续发展、气候变化、防灾减灾、韧性城市四大优先事项。

中国是GEO创始国及代表亚洲大洋洲地区的联合主席国。自2016年以来，中国GEO已对全球36个国家的53次重大自然灾害进行了灾后观测和数据救援服务，利用30多颗中国高质量遥感卫星，实现数据及时获取、共享和分析，以供灾情实地核查和分析评估。

GEO中国秘书处、中国科学技术交流中心主任高翔在致辞中总结了中国近20年来为全球地球观测作出的贡献，强调未来GEO将通过加强治理、建立有效的伙伴关系、优化沟通渠道等方式，与各界共同创造用户驱动的地球智能解决方案，绘就“全民地球智能”的美好愿景。就此，高翔代表GEO中国秘书处发出倡议：一是支持制定GEO第三个十年计划实施方案；二是加强地球观测国际合作，提供实时、高质量的地球观测数据、信息和知识服务；三是携手解决地球观测数据、知识和基础设施相关的紧迫性、共性难题。

作为参与GEO第一个十年计划制定的中方专家，2023年度国家最高科技奖得主、武汉大学教授李德仁院士回顾了GEO近20年的发展历程，分享了中国地球观测技术在应对防灾减灾等领域作出的贡献。他指出，中国地球观测的发展离不开GEO这个世界舞台，GEO的发展也需要中国力量。未来，地球观测技术将与人工智能技术深度融合，助力通信、导航、遥感一体化建设，实现天地网络互联，为应对全球挑战、增进人类福祉贡献更多中国力量。

地球观测事业的持续发展，离不开专业人才的培养和队伍建设。北京航空航天大学校长王云鹏介绍，2014年，联合国附属空间科技教育亚太区域中心落户北航校园，十年间，该中心为全球地球观测相关的空间科技领域培养了来自近30个国家的340多名硕士和博士学位的优秀人才，为推动全球地球观测事业发展贡献了力量。

在GEO秘书处主任亚娜·格沃艮看来，本次会议重在探讨GEO第三个十年战略规划，希望与会专家充分碰撞智慧，推动地球观测技术支撑决策行动，为推动全球可持续发展提供系统化解决方案。

本次会议由GEO秘书处与中国科学技术交流中心（GEO中国秘书处）主办，杭州市北京航空航天大学国际创新研究院承办。为期5天的会议，还同期举办地球观测成果展览等活动；同时，聚焦生态系统、生物的多样性与碳管理、气候、能源与城市化等议题，召开专题讨论27场。

(责编：罗知之、陈键)
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