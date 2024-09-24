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CSEE新型电力系统标准算例发布

2024年09月24日08:59 | 来源：科技日报
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原标题：CSEE新型电力系统标准算例发布

科技日报讯 （记者陈瑜）9月21日，CSEE（中国电机工程学会）和中国电力科学研究院公开发布CSEE新型电力系统标准算例。

算例是指用于说明和验证某种理论、方法或技术的具体实例，通常包括详细的计算模型和数据，用于测试和验证相关技术成果的有效性。长期以来，电力科研人员利用算例开展电力系统相关技术的研究论证。自2011年以来，国家电网公司科研人员根据各个时期的电力发展实际，先后发布了系列电力行业标准算例，用于实际电网运行分析及未来电网规划设计研究。

当前，我国电力系统高比例新能源和高比例电力电子设备特性日益凸显，亟须构建既符合当前电网现状又适应未来发展趋势的标准算例。2021年以来，中国电力科学研究院科研团队依托国家重大科技项目，持续开展实际电网运行场景分析研究工作，先后围绕基础网架确定、典型场景融合、运行方式安排、关键故障筛选、数据整合脱密等，收集整合电网数据，构建了满足生产安全保密要求的CSEE新型电力系统标准算例，并在国内31家单位进行试点测试。

CSEE新型电力系统标准算例结合我国电网实际情况和未来发展趋势，基于机电暂态和电磁暂态两种仿真手段，设计了5类安全稳定典型场景下的12个算例，算例中新能源装机占比超过50%，刻画了大规模新能源接入后系统的安全稳定特性，更全面地为新型电力系统的科学研究提供基础数据资源。

(责编：罗知之、陈键)
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