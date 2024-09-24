原标题：东旭集团安阳新型显示材料产业园建成投产

9月20日，依托东旭集团国家科技进步奖相关技术建设的河南安阳东旭新型显示材料产业园正式建成投产，河南精密玻璃产业研究院同日成立。安阳市委书记袁家健、河南投资集团董事长闫万鹏共同为河南精密玻璃产业研究院揭牌，安阳市委副书记、市长高永，东旭集团董事长李兆廷等出席相关活动。

近年来，河南省坚持创新驱动，着力培育新动能塑造新优势，把制造业高质量发展作为主攻方向。2023年，河南省高技术制造业投资增长22.6%、高于全国12个百分点，在新时代中部地区崛起中争先出彩。

安阳市因地制宜发展新质生产力，大力发展包含新型显示在内的八大新兴支柱产业。安阳曾是世界上最大的CRT显示电子玻璃基地，其光电显示产业底蕴丰厚、积淀颇深。在全球显示产业迭代的重大机遇期，安阳市委市政府勇于担当，全力打造自主可控的新型显示产业链，老工业基地重焕生机。

安阳市委副书记、市长高永指出，安阳新型显示材料产业从无到有、快速发展，全国重要的新型电子显示材料研发生产基地正在加速形成。组建河南精密玻璃产业研究院是河南省实施创新驱动战略的重要举措，全市各级各部门特别是安阳县要全力支持研究院建设，争取早日实现前瞻性、战略性重大突破；要持续提升企业服务效能，抓实做优要素保障，培育壮大产业发展新支撑。

河南投资集团董事长闫万鹏在致辞中表示，河南投资集团围绕“十大战略”及“7+28+N”先进制造业链群培育，有力推动战略性新兴产业的发展。安阳市是河南投资集团的重要合作伙伴，在双方共同努力下，一系列新兴产业发展、人才招引项目先后落地。东旭集团安阳新型显示材料产业园顺利建成投产正是省市联动支持企业发展、促进产业升级的生动实践。

东旭集团董事长李兆廷表示，2023年全球显示面板出货面积2.41亿平方米，我国占比超七成。尽管我国面板产能已位居世界第一，但上游材料仍然高度依赖进口，对显示产业安全形成挑战。东旭集团坚持“产业报国”理念，持续破解多个“卡脖子”难题，保障显示产业链供应链自主可控。东旭集团将全力支持安阳加快构建新型显示产业集群，将安阳打造成为具有国际影响力的新型显示产业高地。

安阳新型显示材料产业园总投资30亿元，依托东旭集团核心技术自主设计了玻璃熔窑等高端装备，主要生产我国显示产业亟需的高端新型显示材料，是河南显示产业链向上游发展的新突破、新模式、新亮点。东旭集团是我国新型显示核心材料国产化龙头企业，也是国内唯一同时掌握电子级玻璃溢流法和浮法成型工艺并实现产业化的企业。该公司曾获国家科技进步一等奖、二等奖，中国专利金奖，制造业单项冠军等荣誉。

安阳新型显示材料产业园经过2年多的建设，成功建成投产，并将产品良率提升到国内一流水平，将引领安阳显示产业实现转型升级。其推出的“赤炎玻璃”等产品具有优越的柔韧性能、抗划伤能力、抗冲击能力，已广泛应用于消费电子显示、车载显示等领域。

当天成立的河南精密玻璃产业研究院将聚焦新型显示材料领域设备开发、产线装备升级，新产品、新料方的研发等工作。下一步，该研究院和产业园将进行紧密的产研融合，大力推动安阳在新型显示产业的新赛道上抢占先机、新领域中填补空白，为确保高质量建设现代化河南、确保高水平实现现代化河南，发挥重要作用。

(责编：董童、李源)

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