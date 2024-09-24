原标题：人形机器人“启江二号”亮相合肥

科技日报讯 （记者洪敬谱）记者9月19日获悉，在安徽合肥近日召开的中国智能机器人生态大会暨中国人工智能学会智能决策专委会成立大会上，江淮前沿技术协同创新中心自研人形机器人“启江二号”亮相。

人形机器人具有仿人外形和人类典型特征，能够模仿人类形态和行为，适应复杂环境、执行多任务作业，是机器人研究领域“顶端的明珠”。通用人工智能大模型的快速发展，赋予人形机器人自主思考能力，使其有望成为继互联网、智能手机、新能源汽车后下一个现象级产品。

在此前举行的安徽省人形机器人产业创新中心成立大会上，安徽首款人形机器人整机产品“启江一号”正式亮相。“启江一号”人形机器人身高1.7米，体重55公斤，全身拥有36个自由度。此外，它还搭载了激光雷达、红外相机、毫米波雷达、腰部IMU、双目相机等传感器，续航时间超过1小时。

此次亮相的“启江二号”人形机器人身高1.8米，体重60公斤，全身拥有38个自由度，配备多个视觉感知传感器、高精度惯性测量单元和高精度六维力传感器。相比于“启江一号”，“启江二号”在“智慧大脑、敏捷小脑和强健肢体”方面均实现性能提升。其中，在“大脑”方面，“启江二号”基于具身分层框架实现了自主决策、多模态交互；在“小脑”方面，通过自研的强算力强实时具身运动控制器实现了躯体敏捷控制；肢体方面，提升了非结构化环境的运动能力与物体精细灵巧操作能力。

人工智能是发展新质生产力的重要引擎，是安徽省委、省政府重点部署的新兴产业之一。赛迪顾问报告显示，安徽省在2023年全国人工智能产业发展评价中排名第6位，“人工智能+机器人”将是下一步安徽省优先布局重点赛道之一。

此次大会由中国人工智能学会、合肥市人民政府、安徽省人工智能产业推进组办公室（安徽省科学技术厅）主办 ，以“智能科技 决策未来”为主题，聚焦智能机器人领域前沿趋势，围绕决策大模型、多智能体强化学习、人形机器人和产业发展等热点话题进行主题分享和对话交流。会议旨在搭建人工智能学术交流合作平台，加速构建安徽智能机器人产业创新发展生态，助力安徽打造具有全球影响力的人工智能科技创新策源地和新兴产业聚集地，推动我国智能机器人产业高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)

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