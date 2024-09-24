智能焊接机器人提升工效30%
2024年09月24日09:03 | 来源：科技日报
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原标题：智能焊接机器人提升工效30%
科技日报讯 （记者龙跃梅 罗云鹏）近日，10台智能焊接机器人在深圳湾超级总部基地C塔项目同步开焊。
在钢结构建筑施工中，焊接是非常重要的一项工序，事关工程质量。目前，受焊工技能和经验的影响，焊接工序容易出现质量不稳定的情况。
“我们项目应用的焊接机器人装载了高精度的线激光传感器。它可以自动识别焊缝坡口，误差可控制在1毫米以内，且焊接接口十分整齐。”中建五局C塔项目总工程师单宏伟说。
本次应用的柔性焊接机器人由中建钢构股份有限公司（以下简称“中建钢构”）研发。与未使用该款机器人前的施工效率相比，使用后的工效可提升约30%，一次合格率提升至99.5%，同时较传统焊接技术可实现节能减排约20%。
据了解，目前项目已累计投入15台不同类型的焊接、除锈机器人。这些机器人主要用于约7000吨钢构件的现场焊接任务。这些构件约占项目柱类构件的90%。
深圳湾超级总部基地C塔项目由深圳湾区城市建设发展有限公司投资建设、中建五局总承包、中建钢构参建。建筑最高高度400米，是全国连廊双子塔第一高楼。该项目在国家数字建造技术创新中心指导下，建立了“一软一硬一网一平台”智能建造体系，入选深圳市首批智能建造试点项目。
(责编：罗知之、陈键)
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