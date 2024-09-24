中央气象台发布暴雨蓝色预警
2024年09月24日09:04 | 来源：人民网
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人民网北京9月24日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，9月24日08时至25日08时，黑龙江中北部、四川南部、福建东南部、广东东部和南部沿海、海南岛西部等地部分地区有大到暴雨，其中，广东南部沿海局地有大暴雨（100-120毫米），上述部分地区伴有短时强降水等强对流天气。
防御指南：
1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；
2、学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；
3、驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；
4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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