人民网北京9月24日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，9月24日08时至25日08时，黑龙江中北部、四川南部、福建东南部、广东东部和南部沿海、海南岛西部等地部分地区有大到暴雨，其中，广东南部沿海局地有大暴雨（100-120毫米），上述部分地区伴有短时强降水等强对流天气。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；

2、学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；

3、驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；

4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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