人民网北京9月24日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，近日，交通运输部、工业和信息化部等十部门联合印发《关于加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力的若干措施》（以下简称《若干措施》），提出力争到2027年，动力锂电池运输的堵点卡点进一步打通，运输效率稳步提升，综合运输结构进一步优化，运输安全保障水平大幅提升，保障新能源汽车及动力锂电池产业链供应链安全稳定，为更好服务外贸“新三样”，全力支撑经济高质量发展，加快构建新发展格局提供有力支撑。

动力锂电池是支撑新能源汽车产业高质量发展的关键。《若干措施》聚焦强化动力锂电池本质安全、增强综合运输服务效率、提升运输安全管控能力、推动国际供应链提质增效，统筹谋划、综合部署，提出了15个方面具体措施。

在强化动力锂电池源头安全监管方面，《若干措施》提出，加强锂电池行业规范管理，强化动力锂电池运输条件检测管理，制定动力锂电池运输安全分级管理要求。

在增强动力锂电池综合运输服务效率方面，《若干措施》提出，加快推进动力锂电池铁路运输，提升运输服务保障能力，加强运输保障能力动态评估。

在提升动力锂电池运输安全管控能力方面，《若干措施》提出，加强动力锂电池运输监管，探索运输过程安全监测技术应用，加强安全管理和应急救援能力建设，加快推进动力锂电池运输防护装备研发应用。

针对健全完善动力锂电池运输标准规则，《若干措施》提出，制定发布动力锂电池运输标准规则，建立动力锂电池运输国际规则国内实施机制，推进动力锂电池运输技术规则国际化。

《若干措施》明确，加强动力锂电池运输双多边合作，积极培育动力锂电池运输龙头企业，更好提升动力锂电池国际供应链韧性和安全水平。

(责编：王连香、吕骞)

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