人民网北京9月24日电 （记者王仁宏）据水利部消息，9月22日18时06分，黄河羊曲水电站蓄水至正常蓄水位2710.00米，历时39天4时48分，水库蓄水工作结束，顺利实现蓄水目标。

羊曲水电站位于海南藏族自治州兴海县与贵南县交界处，是青海省、国家电投的重大项目和国内首条±800千伏“青豫直流”特高压外送通道的重要支撑调峰电源。羊曲水电站建成后，年平均发电量约47.32亿千瓦时，相当于每年可节约标准煤约166万吨，减排二氧化碳约464.8万吨，将为推动青海省打造国家清洁能源产业高地提供有力支撑。

为做好蓄水准备工作，2024年5月20日，黄河水利委员会在郑州组织召开了黄河羊曲水电站工程蓄水计划和调度方案报告审查会议。7月15日黄河水利委员会派员参加羊曲水电站工程蓄水验收会议，根据验收意见，羊曲水电站入库流量不大于1000立方米每秒。

蓄水期间，黄河水利委员会加强上游水情预报，科学调度玛尔挡、班多、羊曲等水电站，为羊曲蓄水塑造流量条件。逐日跟踪羊曲水电站水情，保持与羊曲水电站等管理单位的沟通联系，实时调度蓄水过程。统筹考虑水电站蓄水与黄河上中游重点水库联合排沙调度有机衔接，圆满实现羊曲水电站稳步蓄水目标。黄河公司工程建设分公司加强开展库水位、坝体变形、渗流量、近坝库岸边坡变形等各项设施的监测，同时开展对库区周边及主要建筑物的巡视检查，加大对监测成果的实施对比分析。巡查与监测结果表明，羊曲水电站工程枢纽区各建筑物运行正常，库岸边坡总体稳定。

(责编：王仁宏、吕骞)

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