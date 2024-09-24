长江朝天门至涪陵河段航道完成整治试运行
2024年09月24日09:31 | 来源：人民网
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人民网北京9月24日电 （记者王连香）据长江航道局消息，长江上游朝天门至涪陵河段（以下简称长江朝涪段）航道整治工程日前在重庆通过交工验收，标志着该工程全面建成并投入试运行，三峡库区4.5米深水航道由涪陵上延至重庆主城，三峡豪华邮轮和5000吨级货轮可以常年满载到达重庆。
长江朝涪段航道上起重庆朝天门、下至涪陵，全长123公里，连接重庆市果园、龙头两大枢纽港区和寸滩邮轮港，是我国西南地区联系长江中下游的咽喉河段，也是成渝地区东向运输、通江达海的大通道。交通运输部于2020年11月批准对该段航道实施整治，由长江航道局具体负责。
工程主要采用筑坝、疏浚、清礁、护岸等措施，对河段内的广阳坝、大箭滩、洛碛、王家滩等11处重点碍航滩段进行综合整治，并同步实施4处生境营造和修复工程，项目总投资9.2亿元，建设工期4年。
(责编：王连香、吕骞)
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