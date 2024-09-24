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央行：坚持支持性货币政策立场和政策取向

2024年09月24日09:35 | 来源：人民网
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人民网北京9月24日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。中国人民银行行长潘功胜在会上表示，今年以来，人民银行坚持金融服务实体经济的根本宗旨，坚持支持性的货币政策立场和政策取向，在2月、5月、7月先后三次实施了比较重大的货币政策调整。

在货币政策的总量上，综合运用下调存款准备金率、降低政策利率、引导贷款市场报价利率下行等多种货币政策工具，营造良好的货币金融环境。

在货币政策的结构上，着力于高质量发展的关键环节，设立科技创新和技术改造再贷款，加大对科技创新和设备更新改造的金融支持。降低按揭贷款首付比例和按揭贷款利率、下调公积金贷款利率，并设立保障性住房再贷款，用市场化的方式加快推进存量商品房去库存。

在货币政策的传导上，推动改革金融业季度增加值核算方式，由之前主要基于存贷款增速的推算法改成了收入法核算，整治规范手工补息和资金空转，盘活存量低效的金融资源，提高资金使用效果，提升货币政策传导效率。

在汇率上，坚持市场在汇率形成之中的决定性作用，保持汇率弹性，强化预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

潘功胜介绍，货币政策的成效不断显现，8月末社会融资规模同比增长8.1%，人民币贷款同比增长8.5%，高于名义GDP增速约4个百分点，融资成本也处于历史的低位。

潘功胜强调，为进一步支持经济的稳定增长，人民银行将坚定坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。

(责编：罗知之、吕骞)
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