人民网北京9月24日电 （记者王仁宏）日前，生态环境部印发《关于以高水平保护促进中部地区加快崛起的实施意见》（以下简称《实施意见》）。

《实施意见》坚持问题导向和目标导向，从加快推动绿色低碳转型发展、持续深化大气污染治理、加强水生态环境保护修复、加大土壤和农业农村污染治理力度、加强固体废物和危险废物治理、维护区域生态环境安全、强化生态环境保护支撑保障7方面提出了19条具体任务，为协同推进生态环境保护和绿色低碳发展、加快建设美丽中部提供支撑保障。

下一步，生态环境部将加强对中部地区生态环境保护工作的协调指导，推动加强区域生态环境保护协作，及时研究解决区域性重大生态环境问题，以高水平保护促进中部地区加快崛起。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经