9月20日，“中证中信银行生物多样性优选信用债指数”发布会在京举办。该指数由中信银行与中证指数有限公司联合编制，是继中信银行2021年签署《银行业金融机构支持生物多样性保护共同宣示》后，推进国内绿色金融高质量发展的又一创新实践。

中信银行相关负责人介绍，此次发布的中证中信银行生物多样性优选信用债指数，是国内生物多样性主题债券指数。该指数综合考量债券募集资金的生物多样性领域投向，以及发行人主体的生物多样性绩效评估两大因素，优选交易所、银行间市场上市的具有生物多样性特征的债券样本，以反映在生物多样性方面表现较好的信用债整体走势。截至2024年8月底，指数样本债券1039只，可投资债券规模达3.3万亿，覆盖农林牧渔、电力、能源、环境设施服务等行业，囊括了基因、物种和生态系统保护与修复等多个生物多样性领域。该指数的推出，有助于加深债券市场参与者对生物多样性投资理念的理解，引导资金更多流向生物多样性保护项目，进一步推动绿色债券市场纵深发展。

近年来，中信银行持续深耕绿色金融领域服务，在推进传统绿色信贷发展的同时，积极推动银行间绿色债券市场高质量发展。“未来，中信银行将始终贯彻绿色发展理念，积极为市场投资者提供多元、优质的报价、交易及产品创新服务，满足境内外各类型投资者交易需求；同时，紧跟国内绿色金融发展趋势，助力‘绿色丝绸之路’建设，推进金融高质量发展，做好绿色金融大文章。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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