人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

央行：降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例

2024年09月24日09:46 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月24日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。中国人民银行行长潘功胜在会上宣布，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例。

潘功胜表示，引导商业银行将存量房贷利率降至新发放贷款利率的附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由当前的25%下调到15%。将5月份人民银行创设的3000亿元保障性住房再贷款，中央银行资金的支持比例由原来的60%提高到100%，增强对银行和收购主体的市场化激励。将年底前到期的经营性物业贷款和“金融16条”这两项政策文件延期到2026年底。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
自然资源部向社会提供永久基本农田查询服务
　　人民网北京9月24日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，为严格落实永久基本农田特殊保护制度，强化永久基本农田社会监督，保障群众的知情权和监督权，层层压实耕地保护责任，9月23日，自然资源部永久基本农田查询平台正式上线，向全社会提供永久基本农田查询服务。公众可通过在微信搜索永久基本农田查询平台小程序、访问自然资源部官方网站或者下载自然资源部 APP 等多种渠道，便捷、快速地查询到永久基本农田面积、空间位置等信息。…
央行：创设新货币政策工具支持股票市场稳定发展
　　人民网北京9月24日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。中国人民银行行长潘功胜在会上宣布，创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部