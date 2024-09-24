央行：创设新货币政策工具支持股票市场稳定发展
2024年09月24日09:48 | 来源：人民网
小字号
人民网北京9月24日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。中国人民银行行长潘功胜在会上宣布，创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。
潘功胜介绍，第一项是创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，这项政策将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。第二项是创设股票回购增持专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购和增持股票。
(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 自然资源部向社会提供永久基本农田查询服务
- 人民网北京9月24日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，为严格落实永久基本农田特殊保护制度，强化永久基本农田社会监督，保障群众的知情权和监督权，层层压实耕地保护责任，9月23日，自然资源部永久基本农田查询平台正式上线，向全社会提供永久基本农田查询服务。公众可通过在微信搜索永久基本农田查询平台小程序、访问自然资源部官方网站或者下载自然资源部 APP 等多种渠道，便捷、快速地查询到永久基本农田面积、空间位置等信息。…
- 评论
- 关注