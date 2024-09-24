人民网北京9月24日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。中国人民银行行长潘功胜在会上宣布，创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。

潘功胜介绍，第一项是创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，这项政策将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。第二项是创设股票回购增持专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购和增持股票。

(责编：罗知之、吕骞)

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