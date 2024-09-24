人民网北京9月24日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，为严格落实永久基本农田特殊保护制度，强化永久基本农田社会监督，保障群众的知情权和监督权，层层压实耕地保护责任，9月23日，自然资源部永久基本农田查询平台正式上线，向全社会提供永久基本农田查询服务。公众可通过在微信搜索永久基本农田查询平台小程序、访问自然资源部官方网站或者下载自然资源部 APP 等多种渠道，便捷、快速地查询到永久基本农田面积、空间位置等信息。

据悉，这是国家层面首次在互联网上向社会提供永久基本农田查询服务，可供查询的范围做到了“应公开尽公开”，但少量数据还需要进一步处理和完善，因此查询范围暂未全覆盖，涉及用地审批、督察执法等事项需向当地县级自然资源主管部门确认永久基本农田范围，后续将逐年更新完善，逐步做到全覆盖。

据介绍，永久基本农田是经依法划定并实施特殊保护的优质耕地，为保障国家粮食安全发挥重要作用。2022年，自然资源部会同有关部门组织各地开展了新一轮永久基本农田划定工作，将《全国国土空间规划纲要(2021-2035年)》确定的15.46 亿亩永久基本农田保护任务落地落图，实行严格管控。《中华人民共和国土地管理法》明确规定，永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。永久基本农田查询平台正式上线，是对永久基本农田依法实施特殊保护的重要举措，是对各地已开展的永久基本农田公布工作的重要补充，可以为广大社会公众广泛参与、共同监督和保护永久基本农田提供更多样化的渠道。

公众通过在平台上查询确认耕地性质，如发现在永久基本农田上开展种植果树、花卉、挖塘养鱼等活动并改变耕地性质的，占用永久基本农田建住宅或其他建筑物，以及堆放建筑垃圾等破坏永久基本农田种植条件的，可向当地县级自然资源主管部门反映，属地县级自然资源主管部门核实属实的将及时进行处置。

(责编：杨曦、吕骞)

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